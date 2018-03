TASR

Dnes o 15:05 čítanie na 2 minúty Počet áut v Európe a USA by sa mal do roku 2030 znížiť o 138 miliónov

Tento trend bude podľa PwC prepojený s elektrifikáciou pohonných systémov a obrovskými pokrokmi vo vývoji autonómnych áut.

Na snímke špecialista firmy PwC pre automobilový priemysel, Peter Mrnka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 12. marca (TASR) – Automobilový sektor bude v roku 2030 stáť pred radikálnymi zmenami. V dôsledku nového konceptu zdieľania vozidiel by sa počet áut mohol v Európe znížiť zo súčasných 280 miliónov na 200 miliónov a v USA z terajších 270 miliónov na 212 miliónov. Poukazuje na to prieskum poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) s tým, že na druhej strane v Číne by mal počet motorových vozidiel do roku 2030 vzrásť zo 180 miliónov na 280 miliónov.

Správa PwC s názvom eascy – Päť dimenzií transformácie automobilového sektora opisuje aj niektoré na prvý pohľad protichodné zistenia. Počet vozidiel v Európe a USA by sa síce mohol do roku 2030 výrazne znížiť, doprava na cestách by však mala byť hustejšia než v súčasnosti. "Uvedený obraz je iba zdanlivo protichodný. V dôsledku tejto automobilovej revolúcie bude mnoho pravidiel, na ktoré si automobilový sektor za mnohé desaťročia navykol, postavených doslova na hlavu," vysvetlil Felix Kuhnert, globálny líder v PwC pre automobilový priemysel.

Prieskum spoločnosti očakáva, že v roku 2030 bude každý tretí kilometer najazdený využitím jednej z mnohých foriem tzv. zdieľania. "Už o pár rokov sa dnešná norma, keď väčšina ľudí šoféruje vlastné auto, stane iba jednou z mnohých koncepcií mobility," priblížil Christoph Stürmer, globálny vedúci analytik v PwC Autofacts.

Tento trend bude podľa PwC prepojený s elektrifikáciou pohonných systémov a obrovskými pokrokmi vo vývoji autonómnych áut. Spoločnosť predpokladá, že do roku 2030 by malo 55 % všetkých nových vozidiel fungovať na elektrický pohon, pričom konvenčný spaľovací motor bude pomaly zanikať. "Elektromobily sa napríklad menej kazia, pretože majú jednoduchší pohonný systém – čo je veľká výhoda, keď sú vozidlá zdieľané a keď sa intenzívnejšie využívajú. Z áut bez vodiča by sa zasa mohli stať efektívne 'robotaxíky', ak sa skombinujú s koncepciou zdieľania," myslí si Stürmer.

Mal by vzrásť aj počet kilometrov na osobu. Dôvodom je podľa PwC rast počtu obyvateľov a skutočnosť, že autonómne autá budú využívať aj ľudia, ktorí nevedia šoférovať. Stürmer však nepredpokladá, že by mal preto nastať na cestách chaos. "Vďaka rastúcej prepojenosti sa bude v budúcnosti individuálna preprava dať oveľa lepšie zorganizovať."

PwC očakáva, že do roku 2030 sa môže počet novoprihlásených vozidiel v Európe zvýšiť o tretinu. To by mal byť spôsob, ako kompenzovať vyššie opotrebovanie áut v dôsledku ich zdieľania. Zvýšený objem vozidiel by si mal následne vyžiadať od automobiliek nové koncepcie vozidiel za oveľa nižšie ceny. "Pri tomto scenári dokážu v dlhodobom horizonte prežiť jedine tie firmy, ktoré sa buď vyprofilujú ako jasní lídri v inováciách na strane výrobcov, alebo tie, ktoré si uvedomia, že mobilita už nie je produktom, ale skôr službou, pričom ponúknu svojim zákazníkom pohodlné a cenovo prístupné riešenia, ktoré sa dajú jednoducho používať – inými slovami riešenia, ktoré im život spríjemnia a zjednodušia," dodal Stürmer.