Dominika Dobrocká

Včera o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Súrodenci vytvorili nové ľahké brošne. Slovenský SKVOST je vyhľadávaný aj v zahraničí

Brošne si na trhu budujú opätovne svoje miesto. Skvostné šperky vychádzajú spod rúk zanietenej šperkárky Lucie.

Lucia Šimončičová — Foto: Archív Lucia Šimončičová, Facebook/Skvost

BRATISLAVA 12. marca - Splniť si svoj sen a robiť to, čo človeka naozaj napĺňa, je veľmi dôležité. Nie každý má však odvahu sa pustiť do podnikania a do vôd, ktoré dajú aj tomu najšikovnejšiemu a najhúževnatejšiemu poriadne zabrať. Keď to človek robí s láskou a veľkou motiváciou, dajú sa prekonať aj tie najväčšie prekážky. Dôkazom je aj mladá a šikovná Lucia Šimončičová, ktorá si vybrala cestu šperkárky. Dobré noviny Luciina cesta a najmä práca zaujali, a tak sme skvostnú žienku vyspovedali.

Okamžité zaľúbenie

Lucia vyštudovala módne návrhárstvo a dizajn na Raffles College of Design and Commerce v austrálskom Sydney. V tej dobe si uvedomila, že sa chce venovať šperkom na profesionálnej úrovni. Nápad venovať sa brošniam prišiel po nepríjemnej skúsenosti. „Chcela som ľahký šperk, ktorý by som mohla nosiť aj na hodvábe, keďže mi jedna ťažká vintage brošňa roztrhala šaty,“ prezradila Lucia. Práve to pred pár rokmi odštartovalo vlastnú výrobu. Začala s jedným kusom a postupom času sa jej tvorba rozšírila. „Vytvorila som niekoľko ďalších brošní pre seba, rodinu aj priateľov. Uvedomila som si, že je to oblasť, v ktorej dokážem priniesť niečo nové. Cítim v nej svoj najväčší potenciál a baví ma ho ďalej rozvíjať.“

Foto: Facebook/Skvost

Po niekoľkých rokoch sa Lucia presvedčila, že jej práca má zmysel, a tak sa odhodlala založiť vlastnú značku „Skvost“. Mnoho ľudí si stále možno myslí, že brošne sú prežitkom. Majiteľka skvostných šperkov toto presvedčenie vyvracia a treba uznať, že má pravdu. „Kedysi sa brošne nosili viac a neboli iba výnimočným doplnkom. Myslím, že v súčasnosti zažívajú veľký comeback a každý deň sme svedkami, že záujem o brošne rastie.“ Dnes je móda naozaj pestrá a otvorená. Možností na využitie brošní je mnoho, treba si len vedieť správne vybrať.

Súrodenecká spolupráca

Lucia nepodniká sama. Spolupracuje so svojím bratom Marekom a ako priznala, je veľmi rada, že ho má po svojom boku. Prácu vo firme majú spravodlivo rozdelenú. „Ja sa venujem novým kolekciám a dizajnu. Marek má na starosti financie a obchodnú stratégiu. Je pre mňa niekto, komu môžem plne dôverovať.“ Samozrejme, že sme sa pýtali aj na to, či si niekedy ako súrodenci skočia do vlasov. Lucia však jednoznačne hádky vylúčila, občasné doberanie však s úsmevom priznala. „Mávame niekoľkohodinové diskusie, vrátane presadzovania nových nápadov a argumentácie. Vieme dospieť ku zhode a v práci sa dobre dopĺňame.“

Foto: Facebook/Skvost

Precíznosť a kvalita

Výroba jednej brošne je poriadne náročná a žiada si pevné nervy. „Je to mravčia a veľmi precízna práca, ktorá trvá niekoľko hodín. Čas výroby každej brošne závisí od náročnosti každého konkrétneho dizajnu.“ Lucia si dáva záležať aj na používaní kvalitného materiálu, preto si vybrala swarovského kryštály, postriebrené a pozlátené japonské gorálky Myuki a náročnejší klienti si môžu vybrať aj z polodrahokamov. Slováci patria medzi ľudí, ktorí dokážu oceniť poctivú prácu a to Luciu veľmi teší. Najčastejšie jej skvostné šperky záujemcovia vyhľadávajú pri rôznych špeciálnych príležitostiach, akými sú oslavy, plesy či iné slávnostné udalosti.

Foto: Ivan Sekerka Photography

Najdôležitejšie je nevzdať sa

Brošne pod značkou Skvost sa dajú kúpiť nielen prostredníctvom internetového obchodu www.skvost.co, ale aj osobne či už v Bratislave, Prahe aj vo švédskom Štokholme. Lucia priznala, že presadiť sa nie je ľahké nikde. Základ každého trhu podľa jej slov funguje na rovnakom princípe. Skvost je však výsledok, ktorý za tú snahu stojí, o čom niet pochýb. Keďže si aj ona prešla ťažkými začiatkami, môže byť inšpiráciou a taktiež vzorom pre iných. „Začínajúcim podnikateľom by sme chceli poradiť, aby sa nevzdávali, ak sú o tom, čo robia úprimne presvedčení. Nevzdávať sa a veriť si aj v náročných obdobiach je to najdôležitejšie.“

Foto: Facebook/Skvost

Plány do budúcna

Každý podnikateľ, ktorý svoju prácu robí s radosťou a nie len za cenu vysokého zárobku, má aj úprimné plány. To je aj prípad skvostnej Lucie a jej Skvostu. „Naše plány do budúcna sú celkom smelé. Usilovne pracujeme na tom, aby sa Skvost objavil v niektorých ďalších krajinách. Momentálne máme v ponuke brošne, náušnice a v pláne máme realizovať aj nápady na iné produkty.“ Viac nám však Lucia nechcela prezradiť. Čo teda nadšencov kvalitných a krásnych šperkov čaká, to sa teraz nedozvieme. Pri pohľade na doterajšie šperky však veríme, že to bude minimálne rovnako úžasné. Nateraz má Lucia s Marekom jedno želanie. „Naším prianím je, aby nás ľudia nosili a tešili sa z toho,“ uzavrela Lucia s úsmevom.