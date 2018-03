TASR

Dnes o 12:52 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hamšík po remíze Neapola s Interom: Všetko je otvorené

Milan Škriniar odohral v drese domácich celé stretnutie a v 48. minúte mal najväčšiu šancu Interu, no hlavičkou mieril iba do žrde bránky hostí, za ktorých hral Marek Hamšík do 70. minúty.

Na archívnej snímke Marek Hamšík. — Foto: TASR/AP

Miláno 12. marca (TASR) - Futbalisti SSC Neapol stratili vedúcu pozíciu v talianskej Serii A po nedeľňajšej bezgólovej remíze na San Sire proti Interu Miláno. Slovenský obranca Milan Škriniar odohral v drese domácich celé stretnutie a v 48. minúte mal najväčšiu šancu Interu, no hlavičkou mieril iba do žrde bránky hostí, za ktorých hral Marek Hamšík do 70. minúty.

Obidve mužstvá boli od úvodných minút aktívne, ale najmä domáci "Nerazzurri" trpeli na množstvo nepresností v rozohrávke. Prvý polčas bol bojovný, no pekných futbalových momentov bolo málo. V 37. minúte si urobil priestor pred neapolskou 16-kou Antonio Candreva, no jeho strela tesne minula bránku Pepeho Reinu. Druhé dejstvo bolo zaujímavejšie, obidva tými si vytvorili viacero šancí na strelenie gólu. Najväčšiu mal slovenský stopér v drese Interu, keď v 48. minúte trafil hlavičkou tyč hosťujúcej bránky po centri Joaa Cancela. V 67. minúte sa dostal do veľkej príležitosti hosťujúci Lorenzo Insigne. Talian sa pokúsil prelobovať domáceho brankára Samira Handanoviča, no jeho technická strela mierila tesne nad brvno. Gól napokon v dueli nepadol a tak si mužstvá body podelili.

Hamšík si myslí, že i napriek bodovej strate na vedúci Juventus Turín je v boji o čelo tabuľky všetko otvorené. "Klesli sme na druhú priečku, no do konca súťaže je ešte desať kôl. V hre je tridsať bodov, všetko je možné. Myslím si, že sme ukázali slušný výkon. Mali sme viac z hry, no nevedeli sme dať gól. Chýbal nám väčší dôraz pred bránou, naše akcie sme nevedeli dotiahnuť do úspešného konca," citovala Hamšíka jeho oficiálna stránka.

Kouč SSC Neapol Maurizio Sarri bol s výkonom svojich hráčov spokojný. "Ukázali sme charakter proti kvalitnému Interu. Začali sme viac defenzívne, no postupom času sme zlepšovali našu útočnú hru. Gól sme síce nedali, ale teší ma, že sme sa dostávali do príležitostí. Ukázali sme našu mentálnu vyspelosť a dôveru v naše schopnosti. Chceme sa stále zlepšovať," povedal podľa portálu sscnapoli.it Sarri.

Naopak, tréner domácich Luciano Spalletti videl nedostatky v hre svojich zverencov. "Z taktického hľadiska sme odohrali dobrý zápas. Škoda, že sme nedokázali premeniť nejakú šancu, no dnes sme nehrali optimálne smerom dopredu. V istých pasážach zápasu to bolo z našej strany zlé, no nemáme takú kvalitu ako Neapol. Nie som ale spokojný, pretože sme nehrali tak ako vieme a často sme strácali loptu," citovala trénera klubová stránka Interu.