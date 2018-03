TASR

Európsky pohár vo vrhoch Slovákom doprial, najmä Lomnickému

Viac sa čakalo od Patrika Žeňúcha, no oštep mu nezaletel tam, kam by sa patrilo.

Na snímke kladivár Marcel Lomnický, archívne foto. — Foto: TASR

Leiria 12. marca (TASR) - Európsky pohár vo vrhoch slovenskej atletike doprial. Historicky dosiahla v portugalskej Leirii najviac, ešte nikdy sa nepresadila na strieborný stupienok. Kladivár Marcel Lomnický naplnil misiu aj iným spôsobom, akoby napísal lákavú pozvánku na budúcoročný EP v Šamoríne a zvýšil očakávanie pred nadchádzajúcou sezónou, hlavne pred ME v Berlíne.

"My sme si splnili ciele, Marcel navyše naznačil ambície, že 80-metrovú hranicu už nemusí považovať len za cieľ, ale aj za konkrétny plán v nadchádzajúcom lete," povedal vedúci výpravy a šéftréner SAZ Martin Pupiš. "Za svetlé momenty môžem označiť aj ôsme miesto mladého oštepára Maximiliána Slezáka i osobný rekord ďalšieho z kategórie do 23 rokov guliara Adriána Barana."

Viac sa čakalo od Patrika Žeňúcha, no oštep mu nezaletel tam, kam by sa patrilo. "Ak vychádzam z jeho hodov pri rozcvičke, pokojne mu mohol dopadnúť na 77 až 78 metrov," myslí si Pupiš. "Netreba nad ním lámať palicu, verím tomu, že čoskoro sa pri jeho výkone viac potešíme. Zatiaľ by som ho označil za akéhosi tréningového borca so značným potenciálom. Keď necíti tlak a je uvoľnený, hádže ďaleko."

V Leirii sa zrodili v sychravom počasí vzhľadom na tabuľkové postavenie sympatické výkony Slovákov. V dejisku pršalo, fúkalo, aj rukavice sa žiadali. Lomnický začal sezónu so strieborným pokusom 75,97, ktorý ho môže naštartovať. Pupiš spomenul aj fakt, že pri jeho hodoch počasie ešte viac vystrájalo, no Lomnický aj po tretej sérii zachoval pokoj a len opakoval, vydržte, určite hodím ďaleko. "Teraz sa presunie na Floridu a od štartu v teplom Miami si už sľubuje ukážku kvality. Skorý termín Európskeho pohára nedovoľuje nejaké vyladenie formy, štartuje sa z hrubej prípravy. Tréningové hody Marcela s kladivom rôznej váhy v prepočte napovedajú, že by mal dosiahnuť minimálne 78 a viac, možno až 81. Povzbudilo ho aj porovnávanie so svojím tréningovým partnerom, svetovou jednotkou Pawlom Fajdekom, a to do takej miery, že si ho trúfal zdolať už teraz v Leirii."

Ešte nikdy tak skoro Lomnický súťažnú sezónu nezačal. Teraz urobil dobre a premiéru na EP zvládol nádejne. Počas súťaže dokonca organizátori v dôsledku dažďa dianie prerušili, na pokusy sa dlho čakalo a to všetko na výkonoch nepridalo. "Európsky pohár prináša určité zadosťučinenie vrhačom, ktorých možnosti štartovať v zime okrem guliarov sú obmedzené, presnejšie žiadne. Videli sme, že v niektorých disciplínach sa v podaní svetovej špičky zrodili výborné výkony, trebárs oštep Nemca Vettera s 92,70 bol mimoriadny. Aj preto sa uvažuje, že sa význam tohto podujatia v budúcností zvýši, napríklad zmenou názvu, alebo finančnými odmenami. Porozprávali sme sa aj s prezidentom EAA Svein Arne Hansenom a aj on si naplno uvedomuje, že treba popularitu pohára zvýšiť a napríklad bodovaný pohár národov premenovať na šampionátové podujatie v tímoch. Malo by sa viac priblížiť hlavne divákom, pretože nevidieť špičkových vrhačov v akcii a nezatlieskať vrcholným výkonom nie je normálne," dodal Pupiš.