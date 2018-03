Zrekonštruovanú telocvičňu v prievidzskej ZŠ využijú žiaci i verejnosť

TASR

Priestory slúžia na basketbal, florbal, minifubal, volejbal a ďalšie športy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR – Milan Kapusta

Prievidza 12. marca (TASR)- Zrekonštruovanú palubovku v školskej telocvični na Základnej škole (ZŠ) na Ulici S. Chalupku v Prievidzi môžu využívať žiaci ako i ďalšia verejnosť. Investícia do telocvične prinesie kvalitnejšie zázemie pre športovanie detí a širokej verejnosti, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.

"Základná škola na Ulici S. Chalupku je dlhodobo zameraná na šport. Aj preto sa snažíme investície do tejto školy smerovať primárne do športových aktivít," zdôvodnila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Pôvodná palubovka v telocvični už svojím stavom nevyhovovala pri cvičení detí a kvalita športovania bola obmedzená. "Jej rekonštrukcia pozostávala z demontáže pôvodného povrchu a dreveného roštu. Následne bol položený nový podlahový systém s odpruženým roštom a novou tepelnou izoláciou," načrtol Ďureje.

Práce podľa neho pozostávali taktiež z investícií do priestorov celej telocvične, a to zhotovenia nového dreveného obkladu pod tribúnou, prebrúsenia a nalakovania parkiet v náraďovni, doplnenia chýbajúcich sklobetónových tvárnic, osadených v stenách po obvode telocvične, ktorú takisto vymaľovali. "Investície do športoviska predstavovali sumu vo výške 59.460,59 eura," zhrnul.

Priestory slúžia na basketbal, florbal, minifubal, volejbal a ďalšie športy. Telocvičňa je okrem školákov sprístupnená aj pre verejnosť. S obľubou ju využívajú v popoludňajších a večerných hodinách napríklad mládežnícke športové kluby, spomenul hovorca mesta.