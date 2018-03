TASR

Dnes o 09:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní NBA: Randle nastrieľal 36 bodov a zariadil výhru LA nad Clevelandom

Hráči Toronta Raptors triumfovali na palubovke New Yorku Knicks 132:106 a svoju víťaznú sériu natiahli už na osem stretnutí.

Na snímke hráč Los Angeles Lakers Julius Randle. — Foto: TASR/AP

New York 12. marca (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NBA nad Golden State Warriors 109:103. Ústrednou postavou domácich bol pivot Karl-Anthony Towns, ktorý zaťažil konto úradujúceho šampióna profiligy 31 bodmi a zaznamenal 18 doskokov. Hráči Toronta Raptors triumfovali na palubovke New Yorku Knicks 132:106 a svoju víťaznú sériu natiahli už na osem stretnutí.

Hráč Los Angeles Lakers Julius Randle nastrieľal 36 bodov v zápase proti Clevelandu Cavaliers (127:113) a zaznamenal svoje kariérne maximum. "Hráme presne tak ako chceme. Je to výborné. Vychádzala mi streľba, no nebolo to pre mňa prekvapujúce, pretože viem, že na to mám," povedal podľa agentúry AP Randle.