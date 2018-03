TASR

Včera o 21:21 čítanie na 18 minút 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA: Nové Zámky smerujú do play off

Pozrite si aktuálne výsledky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 11. marca (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky sa stali posledným ôsmym účastníkom play off Tipsport Ligy 2017/2018. Nedeľňajší zápas záverečného kola základnej časti na ľade Nitry dokázali doviesť do víťazného konca (3:2), čo im stačilo na postupovú definitívu.

Pred záverečnými zápasmi 54. kola mali Zámčania náskok jedného bodu pred Liptovským Mikulášom. Liptáci získali bod v Žiline po prehre 3:4 po predĺžení, čo im však nestačilo a po roku tak opäť budú bojovať v baráži o zotrvanie v najvyššej súťaži. V nej sa stretnú s Detvou a finalistami play off St. Nicolaus I. ligy Michalovcami a Skalicou.

HK Nitra - HC Nové Zámky 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) Góly: 23. Rais (Mezei, Paulovič), 37. Slovák (Ordzovenský, Kutálek) - 20. Plašil (Šimun, Saulietis), 38. R. Varga (M. Jass, Salija), 39. Plášil (L. Jurík, Škoda) Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Výleta, Gegáň, vylúčení: 6:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2789 divákov Nitra: Foltán - Mezei, Rais, Ordzovenský, J. Milam, Versteeg, T. Milam, Rýgl, Pupák - T. Mikúš, Krištof, Paulovič - Kovacs, Slovák, Kutálek - Macík, J. Ručkay, H. Ručlay - Lantoši, Bradley, Csányi Nové Zámky: Baroš - Husák, M. Novák, Plášil, M. Hruška, M. Jass, Salija, Šimek, Trávniček - Hřebejk, L. Jurík, Škoda - Saulietis, Šimun, Zbořil - Fábry, Šille, R. Varga - Dubec, Novotný, Lorraine

V zápase medzi Nitrou a Novými Zámkami mali oba tímy rozličné pozície. Domáca Nitra mala zaručené prvé miesto po základnej časti. Na opačnej strane hostia potrebovali v Nitre zvíťaziť, aby si udržali poslednú miestenku do play off. V úvodnej tretine mali viac šancí hostia, ktorí hrali až tri presilové hry. Dvakrát nitrianskemu brankárovi Foltánovi pomohla žŕdka. Skóre sa menilo tri sekundy pred koncom. Hostí poslal do vedenia Plášil – 0:1.

Vstup do druhej tretiny mali lepší domáci. V 23. minúte prekonal Baroša strelou od modrej čiary Rais – 1:1. Potom mala hra hluchšie fázy a všetko zaujímavé sa odohralo až v poslednej päťminútovke. Najskôr sa domáci v 37. minúte dostali do vedenia zásluhou Slováka, ktorému naservíroval puk Ordzovenský. V priebehu jednej minúty však dokázali hostia stav otočiť. V 38. minúte krásne trafil ponad rameno Foltána R. Varga a o minútu neskôr presne zakončil Plášil – 2:3.

V 46. minúte nechal za sebou v šprintérskom súboji M. Nováka, ale pri zakončení bol tiesnený a Baroša neohrozil. V tretej tretine mali domáci iba optický tlak, ale veľa vyložených šancí si nedokázali vypracovať. Hostia boli blízko k postupu do play off a ten im definitívne zabezpečila prehra Liptovského Mikuláša v Žiline. Zámčania však nepozerali iba na vývoj v Žiline, ale do úspešného konca dotiahli aj zápas v Nitre. Vo štvrťfinále na seba tieto dva tímy narazia opäť.

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "My sme sa chceli dnes jednoznačne rozlúčiť so základnou časťou víťazne. Žiaľ, po zápase v Poprade sa hráči trochu opustili a dnešný nástup nebol k našej spokojnosti. V momente, keď sme otočili na 2:1, tak som si myslel, že zápas dotiahneme do víťazného konca. Dve chyby však dostali Nové Zámky opäť do vedenia. V závere si to hostia postrážili obetavosťou." Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Sme šťastní, že sme sa dostali do play off. Musím chlapcov pochváliť. Nitra bola na puku hokejovejšia, ale my sme to dnes vybojovali, obetavo sme sa hádzali do striel. Mojím hráčom musím pogratulovať, pretože to bol super výkon."

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HK Poprad

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HK Poprad 3:4 (0:1, 0:2, 3:1) Góly: 44. Hohmann (Skalický, Hrnka), 46. Bortňák (T. Surový, Delisle), 56. Faille (Pretnar, Brittain) - 13. Petrán (Matúš Paločko), 27. Heizer (Buc, Matúš Paločko), 31. Abdul (Bondra, Matej Paločko), 56. Hvila (König, M. Nagy). Rozhodovali: Kalina, J. Konc – M. Korba, Bogdaň, vylúčení: 2:2, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 2649 divákov Banská Bystrica: Lassila (31. Lukáš) – Delisle, Gélinas, Kubka, Ďatelinka, Mihalik, Pretnar, J. Brejčák, Trecapelli – Asselin, Faille, Skalický - Hrnka, T. Surový, Bortňák – Brittain, Bubela, Hohman – Kabáč, Češík, Gabor Poprad: Ivanov – König, D. Brejčák, Fabian, Petrán, Davydov, Bdžoch – Svitana, M. Nagy, Hvila - Buc, Heizer, Matúš Paločko – Abdul, Matej Paločko, Bondra – Ježek, Koky

Úvod zápasu bol z oboch strán opatrný, prvá vážnejšia príležitosť sa naskytla domácim až v siedmej minúte, ale teč Hrnku sa neujal. Na opačnej strane sa ocitol sám pred gólmanom Lassilom Abdul, ale miesto puku skončil v bránke on sám. Následne Bystričan Pretnar dostal puk za Ivanova, no ten ho ešte stihol na čiare zachytiť, čo potvrdil i videorozhodca. Poprad ťažil hneď z prvej presilovky, od modrej sa presadil tvrdou strelou do vinkla Petrán. Banskobystričania si v závere tretiny vytvorili mierny tlak, ale vyrovnať sa im nepodarilo.

V strednom dejstve mali sprvu 'barani' početnú výhodu, ale dve strely od modrej Ivanovovi problém nenarobili. Ako sa má hrať presilovka ukázali znovu 'kamzíci'. Najprv v nej však čelili úniku Skalického, ktorý sa nepresadil, no potom predviedli peknú kombinačnú akciu, Buc sa neulakomil na koncovku, prihral voľnému Heizerovi a ten nemal problém poslať puk do odkrytej bránky – 0:2. Znížiť mohol v polovici zápasu po buly Bortňák, sám pred gólmanom hostí však stroskotal. A prišiel trest. Abdul si totiž pekne narazil puk s Bondrom a peknou strelou z medzikružia vyhnal Lassilu z bránky. Putoval do nej Lukáš. Bystričania pritvrdili, na ľade i mimo neho sa viackrát iskrilo, no podstatné bolo, že stav sa už nemenil, hoci najbližšie ku gólu mal Skalický, ale pálil do žŕdky.

Tretiu tretinu začali domáci náporom a podarilo sa im znížiť. Po strele Skalického z uhla sa v bránkovisku presadil Hohmann a zadovku Surového zužitkoval pred bránkou pohotový Bortňák – 2:3. Poprad sa bránil, ale v 49. minúte predviedol peknú útočnú akciu so šancou Nagya. Ocitol sa sám pri pravej žrdi, no puk za Lukáša nedostal. Vyrovnanie mal potom na hokejke Hohmann. Zakončoval bez prípravy z dvoch metrov, Ivanov aj so šťastím zasahoval. V 56. minúte to vyzeralo pre hostí priaznivo. Z brejku zvýšili náskok, keď si vysoký puk spracoval pred odkrytou svätyňou Lukáša Hvila a poslal ho medzi žrde. Prešlo iba 16 sekúnd a Bystričania opäť znížili na rozdiel gólu. Strelu Pretnara od modrej tečoval totiž účinne Faille – 3:4. V závere si zobral domáci kouč oddychový čas, jeho zverenci hrali v šestici bez brankára, ale vyrovnať sa im nepodarilo, najbližšie mal k tomu iba aktívny Skalický.

Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Mrzí nás, ako to skončilo. Absolútne sme nezvládli záver sezóny a teda ani tento zápas. Nastúpili sme odhodlaní, prvých päť minút sme mali dobrý pohyb, no potom sa na naše hokejky vkradla nervozita. Inkasovali sme v oslabení dvakrát, no súper hral umne, nechcel to otvoriť a my sme iba búšili do dobre organizovanej obrany. Keď už bolo 0:3, tak som poprehadzoval zostavu. V tretej tretine sme už nemali čo stratiť a som rád, že sme ju odohrali tak, ako by sme mali hrať v play-off. Bol tam entuziazmus, nasadenie. Poďakovanie patrí aj divákom, ktorý nás povzbudzovali." Tomáš Surový, kapitán Banskej Bystrice: "Poprad hral dobre, odskočil nám na tri góly a my sme si urobili situáciu horšou než sme chceli. Na tento zápas však už nechceme myslieť. Začína play-off, teda nová najdôležitejšia časť sezóny a keď chceme niečo dosiahnuť, musíme zdolať každého, teda aj silné Košice. Tam smeruje teraz naše sústredenie." Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Mne sa tento zápas hodnotí dobre, pretože sme tento rok vyhrali v Banskej Bystrici všetky stretnutia. Pripisujem to jedine kolektívnemu výkonu, zomknutiu celej partie. Dnes nás bolo na ľade menej, ale podporil nás kvalitným výkonom brankár Ivanov. Pred play-off je to veľmi dobrý prílev emócií a síl. Verím, že do prvého zápasu s Trenčínom sa dajú dohromady aj ďalší kľúčoví hráči a vstúpime do nadstavbovej súťaže s dobrou náladou a správnou nohou." Lukáš Hvila, autor víťazného gólu Popradu: "Prišli sme sem uhrať čo najlepší výsledok, nemali sme čo stratiť. Chceli sme si nacvičiť rôzne veci pred play-off a navyše ukázalo sa aj naše srdiečko. Podali sme tímový výkon. Potešilo ma, že som duel rozhodol, ale dobre nám zachytal brankár a všetci sme bojovali na ľade, takže i preto sme vyhrali."

MsHK DOXXbet Žilina – MHK 32 Liptovský Mikuláš

MsHK DOXXbet Žilina – MHK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 po predĺžení (2:2, 0:1, 1:0 – 1:0) Góly: 13. Pospíšil (M. Tvrdoň), 19. Holovič (Handlovský, Juraško), 47. J. Jurík (Švihálek, Húževka), 65. Handlovský (Švihálek) - 5. M. Sukeľ (Žiak), 18. Lištiak (Uhrík, J. Nemec), 29. Tabaček (Nádašdi, M. Sukeľ). Rozhodovali: Jonák, Goga – M. Orolin, Kollár, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 763 divákov Žilina: Tomek – Hatala, Kozák, Turian, Andersons, Juraško, Mendrej, Coma – Pospíšil, R. Hruška, M. Tvrdoň – Konečný, Holovič, Handlovský - J. Jurík, Húževka, Švihálek - Rogoň, Ondruš, Stupka. Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Moravčík, Tabaček, Kurali, Suchý, Nádašdi, M. Bača, J. Nemec, Gründling – Rud. Huna, Langhammer, A. Laco – Žiak, Oško, Vybiral – Kriška, M. Sukeľ, J. Sukeľ – Pacalaj, Uhrík, Lištiak

Domácim už v poslednom kole o nič nešlo, zato hostia bojovali ešte na diaľku o miesto v play off. A začali pod Dubňom lepšie, keď sa v 5. min. puk nešťastne od Handlovského korčule odrazil k Matúšovi Sukeľovi, ktorý nekrytý otvoril skóre. Domáci odpovedali najskôr šancou Handlovského v 12. min., ktorá ešte gólom neskončila, ale o minútu sa po chybe hostí pohral s brankárom Pospíšil a vyrovnal. Liptáci šli znovu do vedenia v 18. min., keď Lištiak vpredu s pukom na hokejke nešpekuloval, vystrelil a vymietol pavučinu v ľavom hornom rohu Tomekovej brány. O minútu však bolo znovu vyrovnané, keď sa v presilovke po kombinácii s Handlovským presadil Holovič.

V druhej tretine sa opäť o čosi viac smerom dopredu snažili hostia, ale s koncovkou to bolo horšie. Dvojica Liptákov si vylámala zuby na Tomekovi v 27. min., o minútu neskôr ho neprekonal ani Matúš Sukeľ, ale potom hrali hostia presilovku a bleskovo za päť sekúnd ju vďaka rane obrancu Tabačeka využili na strelenie tretieho gólu. Domáci boli vpredu málo nebezpeční, strely z diaľky Košarišťana neohrozovali a vlkom chýbala na gólovú šancu lepšia finálna prihrávka.

Vlci vstúpili do záverečnej tretiny aktívne a vybojovali si aj presilovku, ale málo v nej strieľali a nedokázali vyrovnať. Ostali však naďalej aktívni a vyplatilo sa im to. Na konci 47. min. prihral Švihálek spoza brány medzi kruhy Juríkovi, ktorý vyrovnal aj po tretí raz skóre v zápase. Liptáci ostali zaskočení, navyše sa od 51. min. museli brániť početnej výhode domácich. Prečkali ju bez ujmy a záver zápasu tak bol ešte otvorený. Necelé štyri minúty pred koncom mohol rozhodnúť Matúš Sukeľ, no svoj nájazd od stredného pásma na Tomeka nezakončil gólom. Hostia dostali po faule Tvrdoňa 130 sekúnd pred záverom možnosť hrať presilovku, ale nedokázali na domácich nič vymyslieť, a tak sa v dueli po remíze 3:3 muselo pokračovať predĺžením.

V predĺžení mali hru jasne v rukách domáci, ktorí nedovolili Liptákom takmer nič. Keď už sa zdalo, že sa rozhodne až v nájazdoch, sekundu pred koncom po Švihálkovej prihrávke prekonal Košarišťana Handlovský a rozhodol o výhre domácich.

Petr Rosol, tréner Žiliny: "Odohrali sme dobrú prvú tretinu, bohužiaľ sme to nevyjadrili strelecky. V druhej tretine sme zahrali zle, ale záverečná bola lepšia a zaslúžene sme v nej vyrovnali. V predĺžení sme boli lepší a nakoniec sme sekundu pred koncom rozhodli o dvoch bodoch pre nás. Zvolen je súper ako každý iný. Boli pred posledným kolom tri možnosti, koho môžeme dostať, nakoniec na nás padol Zvolen. Vieme, že majú dobrý útok, ale v obrane ich tlačí topánka, takže sa pokúsime niečo na nich vymyslieť." Marek Uram, tréner Liptovského Mikuláša: "Chceli sme vyhrať, vedeli sme, že bojujeme na diaľku s Novými Zámkami, ale nemáme to v našej réžii. Mrzí nás zbabraný zápas, bolo vidieť, že chlapci sú nabudení a chcú vyhrať, ale nedokázali sme to, hoci sme trikrát viedli. Súper nás vždy dotiahol a v predĺžení rozhodol. Škoda, aj z toho hľadiska, že pôjdeme do play out po prehre. S výhrou by sa tam šlo jednoduchšie. Je to nová súťaž, čaká nás 12 zápasov, stať sa môže hocičo. Verím, že sa chalani dajú dohromady a zvládneme to tak, ako minulú sezónu."

HK Dukla Trenčín – HC 07 Detva

HK Dukla Trenčín – HC 07 Detva 6:4 (2:1, 2:2, 2:1) Góly: 3. Gašparovič (Starosta, Smolka), 20. Sojčík (Radivojevič, Bačík), 24. Ölvecký (Varga, Cebák), 34. Gašparovič (Radivojevič, Ölvecký), 46. Hecl (Smolka), 56. Hossa (Hecl, Sádecký) – 20. M. Surový (Milý, Sládok), 30. Gašpar (Ščurko, Murček), 39. M. Chovan (Belluš, Ščurko), 53. Murček (Belluš). Rozhodovali: Stano, Müllner – Synek, Tvrdoň, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 2227 divákov Trenčín: Valent – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík, Pač – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – Varga, Ölvecký, Mikula – Gašparovič, Smolka, Hudec Detva: Hackett – Kuklev, Gachulinec, Sládok, F. Fekiač, Macejko, Šimon, Jendroľ, Vyskoč – Sitnikov, Surovka, Belluš – Žilka, Chovan, Milý – Ščurko, Murček, Gašpar – Andrisík, Jakubík, M. Surový

Pokiaľ Trenčania chceli zaútočiť na konečné tretie miesto, museli zabrať proti poslednému tímu tabuľky naplno. Papierové predpoklady sa začali napĺňať už v 3. minúte. Na Gašparovičovu skrytú strelu Hackett vôbec nezareagoval. Domáca aktivita pokračovala ďalej. V 6. minúte sa Hackett vyznamenal. Najskôr pokryl Frühaufov pokus a následne na neho nevyzrel ani Bezúch. O tri minúty si na detvianskom gólmanovi vylámal zuby aj kapitán Dukly Radivojevič. Hostia sa postupne vymanili z veľkého tlaku a v 12. min Murček nedokázal presne zakončiť a Valentovu bránku prestrelil. V závere úvodnej tretiny sa Trenčín presadil ešte raz. V oslabení našiel Radivojevič Sojčíka a bolo 2:0. V tej istej minúte sa hosťom podarilo znížiť Surovému.

Dukla si dvojgólový náskok prinavrátila v 24. minúte. Ölvecký zblízka bez problémov prekonal Hacketta. Gólové hody pokračovali aj naďalej. V polovici stretnutia Detva rýchlo využila presilovú hru. Gašpar dostal ideálnu prihrávku a presnou strelou nedal Valentovi šancu. Vojaci následne nevyužili niekoľko šancí. Až v 34. min sa ujalo zakončenie Gašparoviča, ktorý ťažil z dobrej práce Radivojeviča. Gólovú bodku za druhou tretinou dal v 39. min Matúš Chovan, ktorý upravil skóre na 4:3.

V záverečnej tretine našiel Smolka pred bránkou Hecla a ten pridal piaty gól vojakov. Hokejisti spod Poľany sa však nevzdávali. V 53. minúte Bellušovu strelu vyrazil Valent pred Murčeka, ktorý nemal problém upraviť na 5:4. Záverečnú drámu napokon nepripustil druhý útok Dukly, keď zblízka puk prepasíroval za Hacketta Hossa.

Peter Oremus, tréner Trenčína: "Sme radi, že sa nám základná časť vydarila. Chlapci v nej odpracovali poriadny kus roboty. Teraz máme dostatok času na prípravu na záverečnú časť sezóny, v ktorej chceme byť silní." Josef Turek, tréner Detvy: "Odohrali sme dobrý zápas, hoci s prehrou nemôžeme byť spokojní. Dali sme štyri góly a viackrát sme sa dokázali vrátiť do zápasu. Mali sme dobré úseky, v ktorých sme mohli streliť aj viac gólov. Domáci však napokon boli lepší. Nebolo však príliš poznať, že v Trenčíne hráme ako posledné mužstvo tabuľky. Ukázali sme silu."

HC Košice - HKM Zvolen

HC Košice - HKM Zvolen 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Góly: 36. Špirko (Matis), 40. Špirko (Chovan, Coffman), 49. Kytnár (Šišovský, Ťavoda). Rozhodovali: Novák, Štefik - Gajan, Gavalier, vylúčení: 4:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 4287 divákov. zostavy: HC Košice: Habal - Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin - Miklík, Pacan, Nagy - Kafka, Hovorka, Jenčík - Hričina, Suja, Šoltés - Hudák, Vrábeľ HKM Zvolen: MacIntyre - Ťavoda, Kováčik, Ulrych, Ross, Bokroš, Hraško, Zeleňák - Šišovský, Kytnár, Chovan - Coffman, Steén, Obdržálek - Matis, Špirko, Ďaloga - Török, V. Fekiač, Kelemen - Síkela

Ešte pred úvodným buly si vedenie košického klubu uctilo tím, ktorý v roku 1988 získal federálny titul. Divákom sa pripomenuli takmer všetci hráči víťazného mužstva a jeho kapitán Igor Liba vhodil čestné buly zápasu. Košičania doň nastúpili v retro dresoch a s pomalším rozbehom.

Tímom nechýbalo nasadenie, ale zaujímavé momenty priniesol až záver prvej časti. V 17. minúte unikol zvolenský útočník Coffman obrancovi Kochovi, ale nádejnú akciu nedoviedol do gólového konca. Krátko na to nabil na opačnej strane Šoltés Miklíkovi, ale ani jeho pokus bez prípravy neskončil v bránke. V 20. minúte si hostia vytvorili tlak počas signalizovaného trestu, ale Coffman v nádejnej pozícii trafil iba do brankára Habala.

V 27. minúte neuspeli pred zvolenským brankárom MacIntyreom Pacan ani Miklík a následne prevzali iniciatívu Zvolenčania. Chovan si vytvoril šancu, ale neskóroval a Habal podržal svoj tím aj pri viacerých následných príležitostiach HKM. Mierna zvolenská prevaha vyústila k ukončeniu čakania na gól v 36. minúte. Špirko sa predral medzi kruhy a jeho tečovaná strela prekĺzla do Habalovej bránky - 0:1. Hokejovejším hosťom to pridalo na sebavedomí a ešte do druhej prestávky pridali ďalší gól. Na konci presilovkovej spolupráce bol opäť Špirko - 0:2.

V 44. minúte hrali hostia presilovku, šancu na hetrik nepremenil Špirko a neskóroval ani Košičan Šoltés po krátkom úniku. Domáci, ktorí opäť hrali iba na tri formácie, už v záverečnej tretine nemali dostatok síl na otočenie dvojgólovej straty. Častejšie sa hralo pred Habalom, ktorý v 49. minúte inkasoval tretí gól, keď ho prekonal Kytnár - 0:3. Košičania už v závere neodvrátili šiestu prehru v rade a v prvom kole play off sa stretnú s Banskou Bystricou. Zvolenčania narazia na Poprad.

Roman Šimíček, tréner HC Košice: "Chceli sme nadviazať na výkon zo Zvolena, ale to sa nám nepodarilo. Už v treťom zápase sme hrali na tri formácie. Všade sme boli neskôr o krok i dva a keď už aj prišla nejaká šanca, tak sme neboli schopní premeniť ju. Hostia svoje premenili a to ešte veľa príležitostí zmaril brankár Habal. Nie sme spokojní s naším výkonom. Prehrať môžeme, ale nie takto. Sme sklamaní aj vzhľadom na slávu, ktorá sa diala pred zápasom. Žiaľ, už po prvej tretine sme v podstate odišli psychicky aj fyzicky." Peter Mikula, tréner HKM Zvolen: <i>"Po slávnostnom pripomenutí si udalosti, ktorá pred tridsiatimi rokmi pozdvihla košický hokej, diváci videli spočiatku taktický hokej. Vedeli sme, že Košiciam už o nič nejde, no nám išlo o veľa. Niekoľko zápasov sme nezvládli a nechceli sme klesnúť na štvrté miesto. Napokon sme druhí, čo nás teší. V zápase sme mali dobré nohy, kombinovali sme a hrali aktívne. Šance sa striedali na oboch stranách, no my sme boli efektívnejší. Nehrali sme tak útočne, ako sme si zvyknutí. Košičania síce hrýzli, ale výrazné šance nemali."

Konečná tabuľka TL po základnej časti: 1. Nitra 56 32 6 4 14 197:148 112 * 2. Zvolen 56 30 7 6 13 192:150 110 * 3. Trenčín 56 32 5 3 16 157:112 109 * 4. Banská Bystrica 56 31 5 5 15 213:134 108 * 5. Košice 56 28 5 4 19 175:143 98 * 6. Poprad 56 25 6 4 21 159:152 91 * 7. Žilina 56 19 4 6 27 146:164 71 * 8. Nové Zámky 56 14 7 4 31 125:185 60 * 9. Liptovský Mikuláš 56 12 5 11 28 122:162 57 10. Detva 56 11 2 3 40 120:207 40 ---------------------------------------------- 11. HK Orange 20 20 3 1 3 13 38:87 14

*-postup do play off

Dvojice a termíny 1. kola (štvrťfinále) play off TL:

Nitra (1) - Nové Zámky (8) /15., 16., 19. a 20. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 23., 25. a 27. marca

Zvolen (2) - Žilina (7) /15., 16., 19. a 20. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 23., 25. a 27. marca/

Trenčín (3) - Poprad (6) /17., 18., 21. a 22. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 24., 26. a 28. marca/

Banská Bystrica (4) - Košice (5) /17., 18., 21. a 22. marca, prípadný 5., 6. a 7. zápas: 24., 26. a 28. marca/

/Pozn.: všetky zápasy začínajú o 18.00 h/