TASR

Včera o 19:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fínsko a Nórsko chcú vybudovať arktickú železničnú trasu

Trasa by bola prvým železničným spojením medzi územím EÚ a prístavom na pobreží Severného ľadového oceánu.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Helsinki 9. marca (TASR) - Fínsko a Nórsko sa v piatok dohodli, že preskúmajú vybudovanie železničnej trasy medzi severným Fínskom a pobrežím Barentsovho mora. Takzvaná arktická trasa má prispieť k rozvoju obchodných vzťahov v danom regióne, informovala v piatok agentúra Reuters.

Navrhovaná trasa má smerovať z fínskeho mesta Rovaniemi do nórskeho mesta Kirkenes, ktoré sa nachádza približne 15 kilometrov od hraníc s Ruskom. Výstavba trasy by stála zhruba 2,9 miliardy eur a otvorili by ju v roku 2030, vyplýva zo štúdie prezentovanej vládami oboch krajín.

Trasa by bola prvým železničným spojením medzi územím EÚ a prístavom na pobreží Severného ľadového oceánu.

"Táto arktická železničná cesta je dôležitým európskym projektom, ktorý by vytvoril užšiu spojnicu medzi severnou a kontinentálnou Európou," vyhlásila na tlačovej konferencii fínska ministerka dopravy Anne Bernerová.

Rezortná šéfka ďalej uviedla, že daná železničná trasa by bola prepojená s plánovaným podmorským železničným tunelom medzi Fínskom a Estónskom a zároveň by nadväzovala na železničnú trasu, ktorá má do roku 2026 prepojiť estónske hlavné mesto Tallinn s poľskou metropolou Varšava.