Včera o 19:36 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V bratislavskej Petržalke by mohol vzniknúť zvierací cintorín

Mestská časť už má na tento účel vytypovaných niekoľko pozemkov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 11. marca (TASR) – V bratislavskej Petržalke by v budúcnosti mohol pribudnúť oficiálny zvierací cintorín. Vedenie mestskej časti už istý čas spolu s odborníkmi hľadá vhodný priestor, kde by cintorín neohrozoval životné prostredie. Zároveň sa pracuje na modeli jeho vybudovania, fungovania a prevádzkovania, ale aj spôsobe financovania.

"Bol som sa pozrieť v Jabloňovom, kde funguje už niekoľko rokov. Vybudovala ho a aj ho prevádzkuje súkromná spoločnosť. Viem, že v okolí Trnavy funguje mobilné krematórium. Zvažujem, ktorá z možností by bola pre Petržalku najvhodnejšia," uviedol pre TASR petržalský starosta Vladimír Bajan.

Mestská časť už má na tento účel vytypovaných niekoľko pozemkov, zatiaľ ich bližšie špecifikovať nechce. Vypracovať by sa mal tiež model, ako by sa mal následne zvierací cintorín vybudovať, ako by mal fungovať, kto ho bude prevádzkovať, a tiež, ako na projekte bude participovať samotná samospráva. Následne by mal prísť miestny úrad s návrhom na zmenu rozpočtu, ktorým by sa mali zaoberať miestni poslanci. Starosta predpokladá, že v 2. polroku tohto roka by mohli byť niektoré veci známe, zatiaľ konkretizovať nechce.

Zdôrazňuje však, že Petržalka takýto priestor určite potrebuje. "Tlak na nás, na samosprávu, je pomerne silný a myslím si, že to legitímne. Zatiaľ sa stretávame s tým, že ľudia svojich miláčikov zakopávajú, ak to takto môžem povedať, do voľných priestranstiev," skonštatoval Bajan s tým, že to nie je pritom ani hygienické, ani ideálne riešenie, obzvlášť, ak ide o chránené územie.

Samospráva pritom upozorňuje, že voľne pochovávať domáce zvieratá je porušením vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ale aj viacerých platných predpisov. "Manipuláciou so sviečkami a otvoreným ohňom a ponechaním horiacich sviečok na hroboch bez dozoru tiež dochádza k ohrozeniu verejnej zelene požiarmi," doplnila Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Na dodržiavanie legislatívy upozorňuje tiež Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava. "Podľa súčasných právnych predpisov sú uhynuté zvieratá biologický odpad. Manipuláciu s týmto odpadom určuje zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy," uviedla pre TASR hovorkyňa RÚVZ Katarína Nosálová.

Vybudovanie zvieracieho cintorína musí začať od výberu lokality a územného konania, v rámci ktorého sa vyjadria všetky príslušné orgány a organizácie podľa stavebného zákona. "Z hľadiska ochrany verejného zdravia je akceptovateľné pochovávanie aj spaľovanie, pri dodržaní požiadaviek na ochranu prostredia, ako ochrana pôdy a podzemnej vody pred znečistením, ochrana ovzdušia pred znečisťovaním," dodala Nosálová.