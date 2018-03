TASR

Včera o 19:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Zberateľ z Prievidze: Vinylové platne sa vracajú späť do života

Vinylové platne zaplnili v nedeľu i priestor galérie Art Point v Prievidzi, kde si ich záujemcovia mohli zakúpiť. Burza sa tam konala už po druhý raz.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Prievidza 11. marca (TASR) - Ak ešte v súčasnosti nezažívajú vinylové platne svoju renesanciu, v blízkom čase tomu tak bude. Myslí si to ich zberateľ a organizátor burzy platní Stanislav Greguš z Prievidze.

"Práve že, keď už majú vinylové platne svoje odžité, tak je čas, aby sa vrátili. Snažím sa aj ja vytvoriť istú komunitu, ktorá umožňuje týmto platniam vrátiť sa naspäť. Čo sa týka techniky, to už je najmenej. Technika je vytvorená, len sa prispôsobuje na to, aby platne, aj tie staré, boli dobré a hrali," povedal Greguš. Návrat vinylových platní podľa neho potvrdzujú i súčasní hudobníci, ktorí začali svoje albumy nahrávať práve na ne.

"Platne sú charakteristické, že spomaľujú čas tým, ako si ich púšťame, ako si volíme pesničky, ktoré chceme, aby hrali. Jednoducho, je to uvoľnenie energie v tomto čase stresu a rýchleho sveta," podotkol zberateľ.

Pôvodné LP vinylové platne, ako spomenul Prievidžan, vznikali v časoch, keď sa ešte nedigitalizovalo, rozdiel medzi zvukom na nich a CD nosičoch či digitálnych médiách podľa neho ľudské ucho rozozná. "Nehovorím, že by malo ísť o kvalitnejší zvuk, ale ide o to spomalenie času, pohodu, pôvodnú dynamiku. Nie je to o digitále, ale analógii," ozrejmil.

Vinylové platne zaplnili v nedeľu i priestor galérie Art Point v Prievidzi, kde si ich záujemcovia mohli zakúpiť. Burza sa tam konala už po druhý raz.