TASR

Piatu etapu Tirreno - Adriatico vyhral Yatesa, Sagan skončil druhý

Tretie miesto obsadil Michal Kwiatkowski z tímu Sky, ktorý sa vďaka časovej bonifikácii dostal na priebežnú prvú priečku v celkovom hodnotení.

Slovenský cyklista Peter Sagan, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Filottranoa 11. marca (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil druhú priečku v nedeľňajšej 5. etape pretekov Tirreno – Adriatico, ktorá viedla z Castelraimonda do Filottranoa a merala 174 km. Jazdec stajne Bora-hansgrohe zaostal o sedem sekúnd za víťazným Britom Adamom Yatesom z tímu Mitchelton – Scott.

Etapa bola venovaná pamiatke Michele Scarponiho, ktorý zahynul v roku 2011 pri rannom tréningu, keď sa zrazil s nákladným autom. Jej profil bol vlnitý, pričom do cieľa sa finišovalo do kopca. Rozhodovalo sa až v samom závere, keď sa 11 kilometrov pred koncom snažili najmä jazdci tímu Mitchelton – Scott roztrhať balík. Peter Sagan sa však držal čelnej skupiny a mal dobré vyhliadky na umiestnenie medzi najlepšími. Štyri kilometre pred cieľom šliapol do pedálov Adam Yates, v kopci si vytvoril dostatočný náskok a napokon si vybojoval etapový triumf. Šprint skupiny za ním vyhrala Sagan.