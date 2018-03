Marián Balázs

Dnes o 16:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Novinárka Ľuba Lesná: Vraždenie nepomôže, lebo človek a humánnosť zvíťazia

Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bola novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná.

Hosťom relácie Križovatky Mariána Balázsa je novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná. Témou rozhovoru bolo pátranie po predkoch a dopĺňanie rodinného rodokmeňa. Aj pani Lesná sa vydala na túto dlhú cestu hľadania. Predtým, ako sa vôbec vydala na túto cestu, vedela, že viacerí jej príbuzní zahynuli v koncentračných táboroch. „Môj otec hovoril, že celá jeho rodina zahynula počas holokaustu v koncentračných táboroch, čo sa ukázalo ako pravda. On však pripúšťal, že niekto ešte žije v New Yorku. Jemu sa ale nepodarilo s tým strýkom, ktorý tam žil, skontaktovať,“ povedala v relácii Mariána Balázsa Ľuba Lesná. Otec pani Lesnej však vždy rozprával, že odíde za svojim strýkom za veľkú mláku. Malá Ľubka sa však v tej dobe na nápade svojho otca smiala.

Prečítajte si tiež: Štefan Skrúcaný: Od 90-tych rokov sa veľa nezmenilo. Chýba nám odvaha

Rodinu spojil pobyt pre novinárov

Hľadanie sa začalo po tom, ako Ľuba Lesná odcestovala ako novinárka kvôli svojej práci do Izraela. Trojmesačný pobyt pre novinárov trval od októbra do decembra roku 1995. „Povedali mi, že mi pomôžu nájsť mojich predkov, a že nech im poviem, čo viem. Sú tam zvyknutí, že ľudia veľa nevedia, pretože holokaust bol taký silný zážitok, že rodičia častokrát volili tú cestu, že nerozprávali svojim deťom skoro nič,“ prezradila pre Dobré noviny Lesná. Napriek tomu sa to však podarilo a po dlhom hľadaní sa novinárka skontaktovala s rodinou žijúcou v Amerike. Viac sa dozviete v rozhovore, v ktorom Ľuba Lesná do detailov popísala hľadanie svojich predkov a žijúcej rodiny.