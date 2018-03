TASR

Partizánske vyhlásilo súťaž, jej výsledkom by mali byť nové bytové domy

Vybraný investor sa na sídlisku zaviaže vybudovať bytový dom, respektíve viacero domov na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jana Vodnáková

Partizánske 11. marca (TASR)- Možnosti bývania na sídlisku Luhy v Partizánskom by sa mali rozšíriť, a to o nový bytový dom, respektíve viacero domov. Podľa zámeru samosprávy by ich tam mal postaviť súkromný investor, v tejto súvislosti vyhlásila obchodnú verejnú súťaž (OVS).

"Partizánske vyhlásením tejto verejnej obchodnej súťaže vytvára priestor na to, aby záujemcovia v oblasti investičnej výstavby mohli zavítať do mesta a mohli pripraviť architektonicko-urbanistické riešenie tejto zóny mesta, to znamená zóny mesta, ktorá sa nachádza na konci Februárovej ulice smerom k rieke Nitra," povedal primátor Jozef Božik.

S budovaním bytových domov podľa neho počíta aj územný plán mesta Partizánske. "Je to lokalita, kde je možné očakávať, že v prípade, že príde silný investor, tak postaví nové byty, ktoré budú určené na komerčný predaj. Budeme veľmi radi, keby do Partizánskeho prišli aj občania z okolitých obcí a miest, vzhľadom na to, že bytová politika sa vyvíja v každom jednom meste a rastie aj počet ľudí, ktorí si chcú kúpiť alebo prenajať byt," ozrejmil.

OVS na výber investičného zámeru spojeného s prenájmom a budúcim odpredajom častí pozemkov o výmere takmer 20.000 metrov štvorcových (m2) vyhlásila radnica na základe záujmu súkromných investorov o výstavbu bytových domov. Vybraný investor sa na sídlisku zaviaže vybudovať bytový dom, respektíve viacero domov na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Na vybrané územie vypracujú uchádzači urbanisticko-architektonickú štúdiu, na základe ktorej vydá stavebný úrad územné rozhodnutie.

Ponuky môžu záujemcovia predkladať do 23. marca. Minimálnu cenu za budúci odpredaj pozemku pod zastavanou plochou bytových domov samospráva stanovila na 40 eur za m2. Pri výbere víťaznej ponuky sa bude opierať o dve kritériá, váhu 60% predstavuje urbanisticko-architektonická štúdia a zvyšných 40% je cena za m2 za budúci odpredaj pozemku.

Mesto zároveň navrhuje, aby jednotlivé bytové domy mali priemernú plochu bytov 55 až 60 m2 a minimálne 80% bytov bolo dvoj- a trojizbových. V prvej etape výstavby, zároveň s kolaudačným rozhodnutím, tiež vybraný investor v zmysle podmienok OVS zrekonštruuje asfaltový kryt na Februárovej ulici po križovatku s Družstevnou a vybuduje detské ihrisko. "Bol by som veľmi rád, keby bola preferovaná aj rekonštrukcia chodníkov, ale to je už otázka urbanisticko-architektonickej štúdie a samotných rokovaní," podotkol primátor.

Vyhlásenie OVS, jej podmienky, ako i nájom pozemkov za 1,61 eura za m2 do dňa kolaudačného rozhodnutia schválili i partizánski mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom februára.

"Mesto má naďalej ambíciu posunúť sa ďalej, pokiaľ ide o nájomné byty, kde ale opäť ideme cestou, že sme vytvorili na Šípku priestor pre prenájom pozemku, kde nájomca zatiaľ platí nájomné. Nájomca avizuje, že v tomto roku by chcel začať s výstavbou bytového domu, ktorý po dokončení a kolaudácii bude môcť mesto odkúpiť. To znamená, že získame aj nájomné byty," dodal Božik.