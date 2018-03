TASR

Dnes o 09:48 čítanie na minútu 0 zdieľaní Barteková štvrtá v skeete: Povzbudenie na začiatku sezóny

Slovenská reprezentantka v sobotňajšom finále trafila 32 zo 40 letiacich terčov.

Daniela Barteková, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Guadalajara 11. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka Danka Barteková obsadila na úvodnom podujatí Svetového pohára 2018 v športovej streľbe v mexickej Guadalajare štvrté miesto v skeete žien. V sobotňajšom finále trafila 32 zo 40 letiacich terčov. Zlatú medailu si vystrieľala Američanka Kimberly Rhodeová, ktorá nástrelom 56 vyrovnala finálový svetový rekord. Na druhom mieste skončila ďalšia reprezentantka USA Caitlin Connorová (52), tretia bola Amber Hillová z Veľkej Británie (42).

Barteková postúpila do šesťčlenného finále druhým najlepším výkonom v kvalifikácii, v ktorej zostrelila 117 zo 125 terčov. V Guadalajare sa po prvý raz v rámci SP strieľalo v ženskej kategórii päť položiek namiesto doterajších troch, čiže 125 terčov namiesto 75.

"Boli to nesmierne náročné preteky pre mňa, po domácich tréningoch v nízkych teplotách," uviedla Barteková. "Technicky som však bola na tom veľmi dobre. Strelnica bola ťažká, musela som veľa vecí prispôsobiť a som veľmi rada, že som flexibilne zmenila povel na výlet terča, znížila som si pušku v základnom postoji kvôli novým pravidlám. Kvalifikáciu som zvládla dobre, napriek vetru a ťažkým podmienkam, no vo finále som mala menšie medzery, takže doma musím potrénovať finálový formát, kedže sa líši od kvalifikácie. Na začiatku sezóny je to ale pre mňa povzbudenie, teším sa, že som preteky absolvovala," poskytol TASR vyjadrenie Bartekovej mediálny manažér Jozef Korbel.