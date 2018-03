TASR

Serena Williamsová zvládla aj druhý zápas po návrate

Poradila si s 29. nasadenou Holanďankou Kiki Bertensovou.

Americká tenistka Serena Williamsová uspela aj vo svojom druhom súťažnom zápase po 14-mesačnej absencii. — Foto: TASR/AP

Indian Wells 11. marca (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová uspela aj vo svojom druhom súťažnom zápase po 14-mesačnej absencii. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka si v 2. kole dvojhry na turnaji WTA BNP Paribas Open v Indian Wells poradila s 29. nasadenou Holanďankou Kiki Bertensovou v dvoch setoch 7:6 (5), 7:5.

"Dostávam sa pomaly do toho, ale ešte ma čaká dlhá cesta. Určite som sa cítila lepšie ako v prvom kole. Ešte cítim, že to nie je úplne ono, robím chyby, ktorá som nezvykla robiť," citovala agentúra DPA Serenu Williamsovú, ktorá sa vrátila do kolotoča WTA po tom, čo sa jej vlani v septembri narodila dcérka Alexis Olympia.

Bývalá svetová jednotka sa v 3. kole dvojhry stretne v pútavom súboji so svojou staršou sestrou Venus. Tá ako osmička "pavúka" zdolala Soranu Cirsteovú z Rumunska 6:3, 6:4.