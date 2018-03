TASR

FAMÓZNE! Slovensko má z paralympiády ďalšie tri medaily, z toho dve zlaté

Slovensko tak má po dvoch súťažných dňoch ZPH 2018 na konte už päť medailí.

Henrieta Farkašová (vpravo) a jej navádzačka Natália Šubrtová. — Foto: SPV/Roman Benický

Pjongčang 11. marca (TASR) - Slovenská výprava získala v druhý deň zimných paralympijských hier v Pjongčangu ďalšie tri medaily v alpskom lyžovaní. V super-G potvrdila úlohu favoritky Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, ktoré vybojovali zlato v kategórii zrakovo postihnutých žien. Najcennejší kov získal aj Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom v super-G mužov so zrakovým postihnutí, Miroslav Haraus si spolu s navádzačom Marošom Hudíkom vyjazdili bronz.

Farkašová vybojovala v Pjongčangu už druhé zlato, v 1. deň XII. ZPH triumfovala v zjazde. Najúspešnejšia slovenská paralympijská lyžiarka zvíťazila pred dvojicou britských pretekárok a v Pjongčangu tak zatiaľ plní svoj zámer - vyhrať päť zlatých medailí. "Na trati som sa dnes cítila veľmi dobre, aj keď bola horšia ako včera. V niektorých pasážach bola mäkšia, boli tam ryhy. Ale inak som si ju užívala a myslím si, že som odviedla dobrú prácu, aj keď tam boli nejaké drobnejšie zaváhania. Celkovo hodnotím jazdu pozitívne a teším sa z výsledku," povedala pre spv.sk už sedemnásobná paralympijská víťazka. Farkašová sa vrátila aj k jednotlivým časovým úsekom svojej jazdy: "Ja zvyknem mať väčšinou také pomalšie štarty, pár brán, kým sa do toho dostanem, takže tie prvé medzičasy bývajú pomalšie. Dnes to bolo tiež tak a potom som to doháňala vo zvyšnej časti trate. A v tej spodnej časti to bola taká technickejšia pasáž a tam mám navrch oproti súperkám. To sú časti trate, kde ich môžem poraziť."

Vo Vancouveri 2010 Farkašová super-G vyhrala, pred štyrmi rokmi v Soči skončila v tejto disciplíne bez medaily. "Ani som sa nad tým nejako nezamýšľala, že som v Soči v tejto disciplíne spadla. Snažila som sa len zájsť skvelú jazdu, takú akú viem, lebo rýchlostné disciplíny mám rada. Práve v tejto sezóne sme si ich veľmi neužili, tak som si povedala, že musím naplno využiť tieto skvelé podmienky, ktoré tu sú a som rada, že sa to aj podarilo," dodala. Jediná slovenská zástupkyňa v súťaži telesne znevýhodnených stojacich žien Petra Smaržová preteky nedokončila.

Super-G zrakovo znevýhodnených mužov sa stal takmer dokonalou záležitosťou Slovákov. Jakub Krako s Branislavom Brozmanom získali po striebre v zjazde tentoraz zlato a Miroslav Haraus vybojoval spolu s Marošom Hudíkom bronz. Slovenskú galašou "pokazil" iba Talian Bertagnolli, ktorý sa fantastickým finišom vklinil medzi slovenskú dvojicu.

Skvele sa držal aj jediný slovenský nevidiaci pretekár Marek Kubačka, ktorý spolu Máriou Zaťovičovou skončil na 7. priečke. Šieste miesto vybojoval v najpočetnejšie obsadenej skupine telesne znevýhodnených stojacich mužov Martin France.

Slovensko tak má po dvoch súťažných dňoch ZPH 2018 na konte už päť medailí (3-1-1).