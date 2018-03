TASR

Španiel Landa vyhral kráľovskú 4. etapu Tirreno-Adriatico

Krátko pred cieľom postihli technické problémy vedúceho muža priebežného poradia Gerainta Thomasa, jazdec tímu Sky napokon stratil na víťaza 40 sekúnd.

Mikel Landa, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Sarnano Sassotetto 10. marca (TASR) - Španielsky cyklista Mikel Landa Meana vyhral sobotňajšiu kráľovskú 4. etapu pretekov Tirreno – Adriatico, ktorá viedla z Foligna do Sarnano Sassotetto a merala 219 km. Dvadsaťosemročný jazdec tímu Movistar mal v záverečnom stúpaní najviac síl a triumfoval pred Poliakom Rafalom Majkom (Bora-hansgrohe) a Novozélanďanom Georgeom Bennettom (LottoNL–Jumbo).

Krátko pred cieľom postihli technické problémy vedúceho muža priebežného poradia Gerainta Thomasa, jazdec tímu Sky napokon stratil na víťaza 40 sekúnd. Brit tak prišiel o modrý dres lídra pretekov, na čelo celkovej klasifikácie sa vrátil Damiano Caruso.

Na pelotón čakal v sobotu náročný profil, s mnohými krátkymi kopcami, bez možnosti na odpočinok. Pretekári tak dorazili pod cieľové stúpanie do lyžiarskeho strediska Sassotetto už riadne vyčerpaní. Krátko po štarte sa vyformovala na čele skupina so šiestimi pretekármi, ktorá si vybudovala na hlavný pelotón aj so Saganom približne päťminútový náskok. Etapa sa nezačala dobre pre tím Sunweb, najskôr spadol Tom Dumoulin, ktorý následne odstúpil pre bolesti v hrudníku, čoskoro ho napodobnil aj Mike Teunissen. Podujatie nedokončil ani Daniel Moreno (EF Education), ktorá si zlomil kľúčnu kosť po páde. Na začiatku cieľového stúpania Sagan vystúpil z tempa a šetril energiu na nedeľu. Pelotón ťahaný tímom Sky dostihol "utečencov" 7 km pred vrcholom. Približne vtedy nastúpil Miguel Lopez z Astany, potom atakovali Aru, Majka a Hermans, v závere sa pridali aj ďalší. Do záverečného šprintu si však najviac energie našetril Landa.