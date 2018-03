TASR

Vlhová pôjde v Aare všetky disciplíny: Záver sezóny je najťažší

Na 22-ročnú Vlhovú čakajú postupne zjazd, super-G, slalom a obrovský slalom.

Na snímke slovenská slalomárka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v nemeckom Ofterschwangu 10. marca 2018. — Foto: TASR - Martin Baumann

Ofterschwang 10. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po tretí raz v tohtosezónnych slalomoch Svetového pohára umiestnila na štvrtej priečke. Rovnako ako začiatkom januára v Záhrebe a Kranjskej Gore aj v sobotu v Ofterschwangu ju na pódium nepustila trojica Mikaela Shiffrinová, Wendy Holdenerová a Frida Hansdotterová, ostatné súperky zdolala predovšetkým zásluhou výkonu v druhom kole.

Do jeho cieľa dorazila s náskokom 75 stotín sekundy a trocha tak pripomenula predchádzajúci slalom SP v Lenzereheide, kde sa na prvú pozíciu vyšvihla práve zo šiesteho miesta, ktoré jej po prvom kole patrilo aj v Ofterschwangu. V nemeckom stredisku však Shiffrinová nezopakovala svoje vypadnutie a zabrali aj Holdenerová s Hansdotterovou, Vlhovej sa podarilo predstihnúť aspoň rakúsku dvojicu Katharina Gallhuberová, Bernadette Schildová. "V Lenzerheide som mala kúsok šťastia, ale jasné, keď som prišla s tým náskokom, v kútiku duše som verila, že sa možno posuniem výraznejšie. Som rada, že som sa posunula ako-tak, som spokojná, aj keď by som chcela byť na pódiu. Vyšlo to takto, mohlo to dopadnúť aj horšie, keďže prvé kolo mi príliš nevyhovovalo. Druhé som zajazdila lepšie, spodné pasáže som prešla dobre v oboch, strácala som v strednej časti, takže viem, kde musím zrýchliť. Tieto body sme potrebovali, pretože v piatkovom obrovskom slalome som vypadla a nezískala som žiaden," zhodnotila Vlhová pre TASR.

O glóbusoch je už rozhodnuté, Shiffrinová si cez víkend privlastnila celkové prvenstvo vo SP i triumf v hodnotení slalomu. Slovenská reprezentantka však aj naďalej bojuje o popredné priečky poradí, na druhej priečke slalomového má náskok tridsať bodov pred Holdenerovou a 34 pred Hansdotterovou. V celkovom poradí je tretia, za druhou Holdenerovu zaostáva o 186 bodov. O ďalšie sa bude bojovať už iba na finálovom podujatí seriálu v Aare, kde sa Vlhová predstaví vo všetkých štyroch individuálnych disciplínach. Do švédskeho rezortu sa vráti prvýkrát od svojho premiérového triumfu vo SP, ktorý tam dosiahla v decembri 2015: "Teším sa, uvidím, ako sa budem cítiť. Potrénujeme, budem mať náročný program, keďže pôjdem všetko. Budem sa snažiť koncentrovať na každú jednu súťaž, pretože záverečné podujatie považujem za najťažšie v celej sezóne."

Na 22-ročnú Vlhovú čakajú postupne zjazd, super-G, slalom a obrovský slalom. Už v sobotu sa presunula do Mníchova, v nedeľu odletí do Švédska a od pondelka už má na programe tréningy zjazdu. Bude musieť zapojiť rezervoár síl a najmä si nepripúšťať blížiaci sa odpočinok po náročnom ročníku: "V Aare začínam ihneď. Mám ešte nejaké sily, len potrebujem s nimi narábať veľmi opatrne. Čaká na mňa posledný týždeň, je ťažké koncentrovať sa na záverečné preteky, človek už cíti, že sa blíži koniec. Budem sa snažiť šetriť, ako len viem, ale zároveň dať do toho všetko. V hlave musím zostať koncentrovaná, ako keby bola polovica sezóny a nie jej koniec."

Aare má u Vlhovej zabezpečené špeciálne miesto a od soboty ho bude mať aj Ofterschwang, hoci nie zo športových dôvodov. Prežila tu "zahraničnú" rozlúčku so slovenskou kolegyňou Veronikou Velez-Zuzulovou, domácu absolvujú v apríli v Jasnej: "Bolo to veľmi pekné a dosť emotívne, myslím si, že v kroji vyzerala úžasne a užila si to. Potom som za ňou prišla do cieľa a povedali sme si pár slov, aj sme si poplakali. Predsa, nie je jednoduché odísť, sú tam veľké emócie. Som šťastná, že tu bola so mnou, odteraz ma bude sledovať už len v televízii a bude môj najväčší fanúšik." Vlhová ešte párkrát v tomto ročníku zapne súťažný režim: "Urobím všetko, aby to pre mňa dopadlo čo najlepšie." A potom sa bude môcť v Jasnej v spoločnosti Velez-Zuzulovej už iba tešiť z výsledkov, ale aj zaslúženého oddychu.