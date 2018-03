TASR

Spoločnosť Kasai stavia nový výrobný závod v Leviciach

Investor plánuje vytvoriť v trojzmennej prevádzke zhruba 100 pracovných miest.

Levice 10. marca (TASR) – Spoločnosť Kasai Slovakia rozbehla výstavbu závodu v priemyselnom parku v Leviciach. Zaoberať sa bude výrobou plastových interiérových komponentov pre automobilový priemysel.

„Koncom minulého roka bol poklepaný základný kameň. Firma bude vyrábať čalúnenie a vnútorné komponenty do automobilov, orientovať sa bude najmä na automobilku Jaguar Land Rover,“ povedal viceprimátor Levíc Ján Krtík.

Nový závod vyrastá na celkovej ploche pozemku 26.250 štvorcových metrov, z toho zastavaná plocha predstavuje 7000 štvorcových metrov. Investor plánuje vytvoriť v trojzmennej prevádzke zhruba 100 pracovných miest.

Spoločnosť Kasai Slovakia, s. r. o., so sídlom v Bratislave vznikla v auguste minulého roka. Jej jediným vlastníkom je japonská spoločnosť Kasai Kogyo Co Ltd., ktorá má vybudované závody na výrobu dielcov pre automobilový priemysel po celom svete.