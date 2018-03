TASR

Analytik: Rakúske pohraničie priťahuje najmä bonitnejších Slovákov

Pri rozhodovaní o bývaní v Rakúsku nie sú ceny pre Slovákov také dôležité ako pred 10 rokmi.

Bratislava 10. marca (TASR) - Rakúske pohraničie so Slovenskom priťahuje najmä bonitnejších slovenských klientov, dôvodom je vyššia kvalita života u našich západných susedov. Nehnuteľnosti tam kupujú aj Slováci, ktorí po uvoľnení pracovného trhu pracujú v Rakúsku. Pre TASR to uviedol analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

Sťahovanie časti občanov SR do maďarských a rakúskych obcí považuje za jeden zo série dôležitých faktov, ktoré ovplyvnili trh s nehnuteľnosťami za 25 rokov samostatného Slovenska. „Naštartoval ho vstup Slovenska do Európskej únie (rok 2004) a Schengenského priestoru (2007), ktorý bol spojený s odstránením hraničných kontrol," dodal s tým, že príčinou boli nižšie ceny nehnuteľností v porovnaní s Bratislavou. "Tie sa v slovenskej metropole pred krízou v roku 2008 šplhali do extrémnych výšok. Ľudia hľadali lacnejšiu alternatívu bývania ako Bratislavu," priblížil vtedajšiu situáciu na trhu.

O rakúske či maďarské pohraničie majú najväčší záujem Slováci s väzbami na Bratislavu a Košice, konštatoval predseda únie Attila Mészáros. K osídleniu prispeli výhodnejšie ceny nehnuteľností, ale aj dobrá dopravná dostupnosť, vidiecky charakter prostredia či benefity, ktoré sa viažu na pobyt v danej krajine, spresnil.

Pri rozhodovaní o bývaní v Rakúsku nie sú ceny pre Slovákov také dôležité ako pred 10 rokmi. „V súčasnosti sú na oboch stranách hraníc približne rovnaké. Stále však pohraničie so Slovenskom patrí k lacnejším regiónom Rakúska," uzavrel Kubrický.