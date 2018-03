Dobré noviny

Dnes o 13:01 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Peter Sagan opäť za šoumena. Odpoveď novinárovi baví celý slovenský internet

Peter Sagan vraj nerád odpovedá na hypotetické otázky. A tak si s odpoveďou na otázku, čo by robil, ak by nebol cyklista a trojnásobný majster sveta, poradil po svojom.

Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan je známy nielen svojimi športovými výkonmi, ale aj častým vtipkovaním. Novinárov ale aj fanúšikov už neraz rozosmial alebo dostal do rozpakov a čosi podobné sa mu podarilo aj nedávno.

Peter Sagan vraj nerád odpovedá na hypotetické otázky. A tak si s odpoveďou na otázku, čo by robil, ak by nebol cyklista a trojnásobný majster sveta, poradil po svojom: „Neviem. Neviem, pretože nemám odpovede na otázky, ktoré sa začínajú na ‚ak by’. Lebo... Ak by pes nesral, tak by explodoval.”