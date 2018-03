TASR

Dnes o 10:57 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Česká speváčka Barbora Poláková vydáva album ZE.MĚ

Barbora je zároveň nominovaná na Českého leva v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe za film Kvarteto.

Na archívnej snímke spievajúca herečka Barbora Poláková. — Foto: TASR - Bohdan Kopčák

Bratislava 10. marca (TASR) - Po eponymnom debute z roku 2015 vydáva česká herečka a speváčka Barbora Poláková druhý album. Novinka ZE.MĚ je podľa slov autorky koncepčne ucelenejšia a sústredenejšia. Album, na ktorom pracovala vyše roka, avizuje singel Po válce. Zaznie aj na aktuálnom turné, v rámci ktorého sa držiteľka dvoch cien Akadémie populární hudby Anděl 2015 v kategórii Objav a Pieseň roka predstaví po prvý raz aj publiku na Slovensku. "Fanúšikovia sa môžu tešiť na všetko. V Česku hovorím na novú platňu, tu môžem povedať na obe platne, pretože sme tu ešte nehrali. Vlastne vôbec neviem, čo očakávať, budeme hrať zhruba dve hodiny, deň predtým vyjde album," povedala v rozhovore pre TASR 34-ročná rodáčka z Kolína, ktorá na českej hudobnej scéne zabodovala pesničkami Kráva a Nafrněná.

V Bratislave sa predvedie s celou svojou kapelou na čele s hudobným skladateľom a klávesákom Davidom Hlaváčom. "Sú to spolužiaci zo školy, hrajú spolu strašne dlho, na to som mala skutočne veľké šťastie, to sa len tak nestáva. Viacerí skúsení muzikanti mi hovoria, že nám to strašne dobre 'šlape', je to tým, že chalani sú zohratí," komentuje Bára výkon muzikantov, ktorých dopĺňajú traja vokalisti. Medzi nimi i dvaja členovia známej vokálnej skupiny Skety.

Polákovej novinka poteší zvlášť fanúšikov popu miešaného s elektronickými či funkovými prvkami. "S chalanmi si robíme srandu, že sa snažíme o kultiváciu popu, aby to bolo niečo, za čo sa môže človek postaviť - dobrý pop, aby som ho sama chcela počúvať," poznamenala k albumu, ktorý bude uvádzať aj singel Vono. "Tá pieseň je o plevelných slovách, ktoré používame vo vetách - akoby, vlastne, relatívne, presne, akože - výplňových slovách," vysvetľuje talentovaná blondínka, ktorá zmenila vizáž. Priznáva, že dlhé vlasy obetovala umeniu. Účes skrátila počas tvorby originálneho videoklipu Po válce - priamo v zábere si vlasy sama ostrihala. Videoklip je zaujímavý aj tým, že sa odvíja v spätnom chode, speváčka sa teda musela naučiť celý text pospiatky.

"Rozhodne chcem robiť muziku, ktorá by sa mne samej páčila. Na koncertoch by to bolo, samozrejme, vidieť, keby som robila hudbu len ako produkt. To vás nemôže naplniť, nemá to žiaden význam. Mňa to nabíja pocitom šťastia, som šťastná, že som to objavila, nikdy som si nepriala, ani mi to nenapadlo, že by som robila muziku," hovorí herečka, ktorá sa v hudbe našla podobne ako jej kolegovia Vojtěch Dyk či Jakub Prachař.

Barbora je nominovaná na Českého leva v kategórii najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe za film Kvarteto. Film režiséra Miroslava Krobota sa do slovenskej kinodistribúcie zatiaľ nedostal, i keď je na Českého leva nominovaný celkovo osemkrát. A ako vidí svoje šance spievajúca herečka, ktorú aj diváci na Slovensku poznajú z filmov Láska je láska, Život je život či Inštalatér z Tuchlovic? "Máme tam dve Slovenky - Zuzanu Kronerovú a Dominiku Morávkovú, obom to veľmi prajem. Dúfam, že sa pani Kronerová neurazí, Dominike o trošku viac, pretože som videla film Špina, je úžasný. Tereza Nvotová to dobre natočila a Dominika je fakt výborná herečka. Kam si pri natáčaní siahla, to sú miesta, kam je veľmi ťažké siahať, muselo to byť pre ňu strašne nepríjemné a náročné," vyhlásila partnerka herca Pavla Lišku, ktorá by si Českého leva rovnako zaslúžila. V Kvartete to tiež nemala jednoduché, rok sa napríklad pre film o hľadaní šťastia učila hrať na violončelo, cvičila a zžívala sa s hudobným nástrojom.

Ocenenia Český lev udelia v sobotu v pražskom Rudolfíne. Bratislavský koncert Barbory Polákovej sa uskutoční 24. marca v Babylone.