NBA: Houston prehral s Torontom a prišiel o 17-zápasovú víťaznú sériu

James Harden, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

New York 10. marca (TASR) - Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA nad Houstonom Rockets 108:105 a ukončili tak 17-zápasovú víťaznú sériu svojho súpera. Pod triumf domácich sa najviac podpísali s 30 bodmi Kyle Lowry a s 23 DeMar DeRozan.

Za Rockets zaznamenal 40 bodov hviezdny James Harden, no ani to nezabránilo prvej prehre Houstonu od 27. januára v New Orleans.