ÚŽASNÉ! Paralympiáda sa len začala a Slováci už majú dve medaily

Medailové ambície mali aj Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom, no o popredné umiestnenie ich pripravil pád krátko po štarte.

Na snímke zľava lyžiarka Henrieta Farkašová a navádzačka Natália Šubrtová. — Foto: TASR/Andrej Galica

Pjongčang 10. marca (TASR) - Slovenská výprava získala v úvodný deň zimných paralympijských hier v Pjongčangu dve medaily v alpskom lyžovaní. V zjazde zrakovo znevýhodnených potvrdila úlohu favoritky Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, ktoré si vybojovali zlato, medzi mužmi skončili strieborní Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom.

"Je to skvelý pocit a užívame si to. Tak ako celú jazdu, aj tieto momenty po pretekoch. Mala som problém v jednej pasáži, ale udržala som to. Jazda bola dobrá, rýchla, plynulá a aspoň ja som sa počas nej dobre cítila. A mala som dobrý pocit aj po dojazde do cieľa. Aj čas bol dobrý, takže sme si verili, že by to mohlo vyjsť na víťazstvo, hoci Millie Knightová nám trošku zdvihla adrenalín. Bolo tam také napätie, ale dopadlo to v náš prospech a tešíme sa z toho," povedala pre spv.sk najúspešnejšia slovenská zimná paralympionička Farkašová.

Slovenský paralympijský reprezentant v alpskom lyžovaní Jakub Krako (vpravo) a jeho navádzač Branislav Brozman. Foto: TASR/YONHAP

Pre Kraka to bola prvá medaila v tejto disciplíne na ZPH či MS. "Tie doterajšie štvrté miesta v zjazde boli také smutné, ale ja som ich vždy vnímal ako prípravu na super-G. Ale teraz som šťastný, že to vyšlo a máme striebro. Dôležitá bola hlavne príprava, ktorú sme venovali kĺzavým disciplínam a aj psychická príprava, na ktorú sme tiež kládli dôraz," povedal.

Medailové ambície mali aj Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom, no o popredné umiestnenie ich pripravil pád krátko po štarte.