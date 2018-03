TASR

Dnes o 09:14 čítanie na 16 minút 0 zdieľaní TIPSPORT LIGA: Hokejisti Nitry sa stali víťazom základnej časti

Rozhodli o tom už v predposlednom 53. kole, keď prvé miesto potvrdili výhrou 4:2 v Poprade, zatiaľčo konkurenti Banská Bystrica a Zvolen vyšli v piatok bodovo naprázdno.

Zápas 53. kola hokejovej Tipsport Ligy HK Poprad - HK Nitra 9. marca 2018 v Poprade. Na snímke radosť hráčov HK Nitra z gólu na 0:1. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 9. marca (TASR) - Hokejisti Nitry sa stali v predstihu víťazmi základnej časti Tipsport Ligy 2017/2018. Rozhodli o tom v predposlednom 53. kole, keď prvé miesto potvrdili výhrou 4:2 v Poprade, zatiaľ čo konkurenti Banská Bystrica a Zvolen vyšli v piatok bodovo naprázdno.

Úradujúci majster z Bystrice prehral v Liptovskom Mikuláši 1:3 a pred nedeľňajším záverečným 44. kolom stráca na vedúcu Nitru nedostihnuteľné štyri body. O ďalší bod zaostáva tretí Zvolen, ktorý v súboji s Trenčínom premárnil náskok 2:0 i 4:2 a napokon podľahol Dukle 4:5. Trenčania vydreli cenné víťazstvo, vďaka ktorému stále bojujú o 2. pozíciu v tabuľke, prišli však o svoju sériu bez inkasovaného gólu, ktorá sa zastavila po 201 minútach a 18 sekundách. Ukončil ju v 13. minúte duelu Rob Flick.

Stále nie je známy posledný ôsmy účastník play off, ôsme Nové Zámky ako aj deviaty Liptovský Mikuláš totiž v piatok zvíťazili za tri body a v tabuľke zostal medzi nimi jednobodový rozdiel. Nové Zámky zakončia základnú časť v Nitre, L. Mikuláš sa predstaví v Žiline, ktorá mala už pred 53. kolom istotu siedmej priečky v tabuľke. Košice s istotou skončia na piatom mieste, Poprad na šiestom.

HK Poprad - HK Nitra 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Pred zápasom ocenil popradský klub obrancu Štefana Fabiana pamätným dresom s číslom 1000. Toľko zápasov totiž košický rodák absolvoval v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži. V prvej tretine videli diváci iba jediný gól. Jeho autorom bol v prvej presilovke zápasu hosťujúci Tomáš Mikúš po perfektnej prihrávke od Pauloviča.

Druhá tretina mala zaujímavý priebeh. Najprv v 22. minúte vyrovnal dorážkou Svitanovej strely Bjalončík. O päť minút ale opäť viedli hostia, po neprehľadnej situácii pred Corbeilom sa presadil opäť Mikúš - 1:2. Na rozdiel dvoch gólov ušli Nitrania domácim v 33. minúte. Autorom gólu bol po individuálnej akcii spoza bránky Paulovič. V závere druhého dejstva putovali na trestnú lavicu postupne Mikúš a po ňom i Blackwater. Výhodu o dvoch hráčov premenil na zníženie pred odchodom do šatní Andreas Štrauch.

Záverečnú pasáž stretnutia začali Podtatranci veľkým tlakom, ale napriek niekoľkým príležitostiam sa pred Lawsonom nepresadili. Na opačnej strane ťažil z nedotiahnutej Macíkovej kľučky Henrich Ručkay a Nitra opäť viedla o dva góly. "Kamzíci" napriek snahe už nedokázali kontrovať. K zmene skóre neviedla ani záverečná hra bez brankára.

HK Poprad - HK Nitra 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Góly: 22. Bjalončík (Svitana), 40. Štrauch (Svitana) - 16. Mikúš (Paulovič, Krištof), 27. Mikúš (Krištof), 33. Paulovič (Mikúš), 49. H. Ručkay (Macík). Rozhodovali: Lokšík, Müllner – Krajčík, Smrek, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1142 divákov. Poprad: Corbeil – Brejčák, König, McDowell, Petran, Fabian, Dinda, Ježek, Česánek – Štrauch, Bjalončík, Svitana – Paločko, Heizer, Buc – Bondra, Paločko ml., Abdul – Vašaš, M. Nagy, Hvila Nitra: Lawson – Mezei, Rais, J. Milam, Ordzovenský, Versteeg, T. Milam, Rýgl, Korím – Mikúš, Krištof, Paulovič – Blackwater, Slovák, Kutálek – Macík, J. Ručkay, H. Ručkay – Lantoši, Kovacs, Csányi Hlasy po zápase: Marcel Ozimák, tréner Popradu: "Zápas bol z našej strany dobrý. Mali sme dobrý pohyb, dostávali sme sa i do šancí. K nám sa nepriklonilo šťastie. Naopak súper využil presilovky, my sme sa v nich trápili. Zápas ukázal aj naše silné stránky, ale aj chybičky. Verím, že v play off budeme v takej forme, že potrápime každého súpera." Antonín Stavjana, tréner Nitry: "Dnes sa stretli dva tímy, ktoré boli úplne v inom psychickom rozpoložení. Zatiaľ čo Poprad má svoje miesto v tabuľke isté, my sme mali možnosť vybojovať si prvé miesto po základnej časti. Všetko sme tomu podriadili. Domáci neboli v plnej sile, ale určite majú mužstvo, ktoré bude veľmi nebezpečné v play off."

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 4:5 (2:0, 2:3, 0:2)

Prvá tretina bola v réžii Zvolena. Už v druhej minúte sa dostal do šance Obdržálek, ktorý sám pred brankárom Valentom neuspel. Ďalšie dve príležitosti mal domáci kanonier Coffman, ale ani on recept na gólmana Dukly nenašiel. Na opačnej strane sa hosťom naskytlo prečíslenie dvoch na jedného, no Sojčík mieril nepresne. Úvodný gól dosiahli hokejisti spod Pustého hradu v trinástej minúte. V závere pred bránkou dostal puk za čiaru zblízka Flick, čo musel potvrdiť videorozhodca. Trenčanom sa to nepáčilo, boli rozhodení a inkasovali aj druhýkrát. V sedemnástej minúte sa pri mantineli pošmykol Hossa, čo využil Šišovský, prihral Chovanovi, ktorý šikovne našiel Kytnára a jeho pohotová koncovka znamenala vedenie 2:0.

Stredné dejstvo trvalo takmer jednu celú hodinu. V jeho úvode mali šance Zvolenčania, Šišovský v prečíslení neposlal vysoký puk za Valenta a Matis pálil spoza kruhu do žŕdky. V 25. minúte hostia znížili po vyhratom buly, keď od mantinelu z väčšej vzdialenosti trafil Frühauf. O dve minúty neskôr vyprovokoval Trenčan Deveaux bitku, strhla sa hromadná 'mastenica' na ľade a rozhodcovia udeľovali tresty dlhých 22 minút. Na lavicu hanby poslali dovedna desať hokejistov. Lepšie to zapasovalo Dukle, ktorej stačilo 28 sekúnd od pokračovania hry na vyrovnanie. Z ľavej strany účinne zakončil Radivojevič, MacIntyre sa nestihol presunúť a bolo 2:2. V polovici stretnutia odmietol obrat Hecl zoči – voči gólmanovi HKM. Prišiel trest, pretože do odkrytej bránky trafil Coffman – 3:2. Následne sa bitka strhla aj vo VIP sektore, to ale neprekážalo Matisovi, ktorý pohotovo zužitkoval prihrávku Špirka a zvýšil na 4:2. Posledné slovo pred prestávkou mal Trenčín v presilovke. Marcel Hossa znížil z ľavého kruhu bez prípravy na 4:3.

V tretej tretine produkovali oba tímy útočný hokej. Na domácej strane nevyužil šancu Coffman, na hosťujúcej neprekonali MacIntyreho voľní Sojčík s Mikulom. Zvolen mohol odskočiť súperovi, lenže Šišovský a Kelemen nedokázali pretaviť do gólu svoje sólové nájazdy na Valenta. To akoby si zobral za príklad ich spoluhráč Obdržálek, pretože aj on sa dostal do rovnakého úniku v 51. minúte a stav takisto nezmenil. Zákonite za to domáci pykali, v presilovke totiž zacielil presne spoza kruhu Bezúch a po ňom otočil vývoj z rýchleho prechodu do útoku a strelou švihom Marcel Hossa – 4:5. V závere tím spod Pustého hradu odvolal brankára, ale v tlaku v šestici piaty gól nepridal a takmer trojhodinový duel prehral.

HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 4:5 (2:0, 2:3, 0:2) Góly: 13. Flick (Coffman, T. Bokroš), 17. Kytnár (Michal Chovan, Šišovský), 32. Coffman (Ross, Špirko), 34. Matis (Špirko, Obdržálek) - 25. Frühauf (J. Cebák, Sojčík), 28. Radivojevič (Sojčík, T. Starosta), 36. Marcel Hossa (T. Varga, Hecl), 54. Bezúch (T. Starosta, Radivojevič), 56. Marcel Hossa (Sádecký, Holenda). Rozhodovali: Jonák, Štefik – J. Tvrdoň, R. Výleta, vylúčení: 9:7, navyše: V. Fekiač 10 minút za hrubosť, Ťavoda DKZ za opustenie striedačky – Deveaux 5+DKZ za hrubosť, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1688 divákov. Zvolen: MacIntyre – T. Bokroš, Ross, J. Kováčik, Ulrych, Ťavoda, Hraško, Zeleňák - Coffman, Steén, Flick - Šišovský, Kytnár, Michal Chovan - Matis, Špirko, Obdržálek – Török, V. Fekiač, Kelemen - Síkela (od 30. min) Trenčín: M. Valent – Bačík, T. Starosta, J. Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Pač - Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Marcel Hossa – T. Varga, Smolka, O. Mikula – Gašparovič, D. Hudec, Deveaux Hlasy po zápase: Peter Mikula, tréner Zvolena: "Pre nás to bol dôležitý zápas na upevnenie si tretieho miesta. Nepodarilo sa nám to. Škoda hlavne nepremenených šancí. Za stavu 4:3 sme tam mali tri samostatné nájazdy, ale nerealizovali sme ich efektívne. O ďalších veciach sa radšej nebudem zmieňovať, pretože šport je už taký, niekto iný šéfuje na ľade, takže je to zložité. Myslím si, že dlhé čakanie na tresty, ktoré sa v druhej tretine menili, ovplyvnilo výkon mojich zverencov." Peter Oremus, tréner Trenčína: "Bol to dôležitý zápas pre nás, lebo sme potrebovali body, aby sme sa udržali v prvej štvorke. Preto sme radi za toto víťazstvo a vďaka nemu sme v hre o ešte lepší výsledok do posledného zápasu v nedeľu, ktorý hráme doma. Tri body si zo Zvolena ceníme a nabíjajú nás energiou. Dôležité momenty boli za stavu 2:0 a 4:2 pre Zvolen, kedy sme sa dotiahli na súpera a ukázala sa tak sila môjho mužstva, čo ma teší." Marcel Hossa, dvojgólový strelec Trenčína: "Bolo to divoké. Tento zápas potvrdil to, ako sa môže hrať v play off. Ukázali sme charakter. Každý jeden z nás bojoval až do samého konca. Tieto tri body sme si zaslúžili. Podali sme tímový výkon. Diváci si tiež prišli na svoje. Moje góly nie sú podstatné, musíme ísť ako mužstvo ďalej." Milan Kytnár, kapitán Zvolena, autor jedného gólu: "Bol to veľmi divoký zápas, ktorý sme mali vo svojich rukách, ale nevyužili sme príležitosti a inkasovali sme z protiútokov. Mrzí nás to. Nepozornosť v defenzíve za stavu 4:3 nás stála víťazstvo. Samozrejme, musíme premieňať šance. Prehrali sme si sami jednoznačne vyhratý zápas."

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC ’05 iClinic Banská Bystrica 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Hokejisti Liptovského Mikuláša začali v dôležitom zápase v boji o play off dobre a už v úvode sa dostali do viacerých dobrých šancí. Najskôr v 3. minúte pohrozil Kriška, po chvíli preveril Lukáša aj Langhammer. V 16. minúte mal však na opačnej strane obrovskú príležitosť Bubela, ktorý sa ocitol osamotený pred Košarišťanom, lenže mikulášsky brankár vytiahol famózny zákrok. Skóre zápasu sa napokon menilo pár sekúnd pred koncom prvej tretiny. Bystričania udreli po rýchlom protiútoku, po tom, čo skóroval Hrnka.

Domácim sa podarilo vyrovnať hneď v úvode druhej tretiny. V 23. minúte sa individuálne presadil M. Sukeľ, ktorý blafákom prekonal Lukáša. V 29. minúte sa ešte síce skóre po Kriškovej strele nemenilo, no o dve minúty neskôr poslal Mikulášanov do vedenia Vybíral, ktorý po presnej Žiakovej prihrávke poslal puk do poloprázdnej Lukášovej bránky. V 38. minúte mohol navýšiť vedenie domácich M. Sukeľ, ten však nedokázal premeniť trestné strieľanie. V závere druhého dejstva si vypracovali "barani" výrazný tlak, no stav zápasu sa nezmenil.

V 46. minúte mohol vyrovnať Surový, ktorý to skúšal blafákom na Košarišťana, no mikulášsky brankár previedol ďalší skvelý zákrok. V 50. minúte sa podarilo domácim dostať do dvojgólového vedenia po tom, čo sa Huna dostal do úniku a proti Lukášovi nezaváhal. Posledná desaťminútovka už veľa vzruchu nepriniesla. Hostia sa aj vďaka svojej nedisciplinovanosti už nedokázali dostať späť do zápasu. Mikulášania si tak do tabuľky pripísali cenné tri body a o ich budúcnosti sa rozhodne až v poslednom nedeľnom zápase základnej časti Tipsport Ligy.

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC ’05 iClinic Banská Bystrica 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Góly: 23. M. Sukeľ (Kriška, Nádašdi), 31. Vybíral (Žiak, Bača), 50. Huna (Nechaj, Bača) – 20. Hrnka (Ďatelinka). Rozhodovali: Snášel, Orolin – Korba, Stanzel, vylúčení: 3:8, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Gründling, Nemec, Suchý, Kuráli, Bača, Nádašdi, Moravčík, Pacalaj – Laco, Langhammer, Huna – Vybíral, Oško, Žiak – J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška – Lištiak, Uhrík, Nechaj Banská Bystrica: Lukáš – Ďatelinka, Kubka, Mihalik, Pretnar, Brejčák, Delisle, Gélinas, Gabor – Lamper, Surový, Hrnka – Brittain, Bubela, Hohmann – Asselin, Faille, Skalický – Kabáč, Češík, Bortňák Hlasy po zápase: Marek Uram, tréner Liptovského Mikuláša: "Podali sme oduševnený výkon, za ktorý sme si zaslúžili zvíťaziť. Musím pochváliť všetkých chalanov za predvedenú hru, no najmä piatich juniorov, ktorí v týchto časoch, keď máme problémov so zostavou, veľmi dobre zaskočili." Vladimír Orságh, tréner Banskej Bystrice: "Nepodali sme taký výkon, aký sme chceli. Naopak, domáci hrali veľmi oduševnene, snažili sa a zaslúžene zvíťazili. Mali sme síce dobré šance, no nedarilo sa nám prekonať brankára Košarišťana."

HC Nové Zámky - HC Košice 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Za istých okolností mohli mať Novozámčania po zápase s Košicami istotu postupu do vyraďovacej časti. Na druhej strane, pre "oceliarov" bola stále otvorená možnosť skončiť po základnej časti na štvrtom mieste.

Svoje ambície začali už od úvodu lepšie napĺňať domáci. V 3. minúte vyrazil košický brankár Škodovu strelu, k puku sa dostal Novotný a otvoril skóre duelu. Druhý gól domácich mohol pridať Hruška, ale jeho príklep spomedzi kruhov zneškodnil Habal. Krátko nato vychytal Baroš výborne Nagya. Gólom sa neskončil ani Hovorkov pokus nájsť spoluhráča pred novozámockým brankárom. Päť minút pred koncom tretiny sa vo výbornej pozícii ocitol domáci Saulietis, ale Habal si zastal svoje miesto. O minútu neskôr vypukla radosť na domácom štadióne po druhý raz, keď sa presadil Fábry. Ku gólu mal blízko aj Škoda, ibaže Habal bol znova proti.

V druhom dejstve udreli ako prví Košičania. Šoltés sa predral po ľavom krídle až pred Baroša a bez problémov zasunul puk za jeho chrbát. Vyrovnať sa nepodarilo Hričinovi, ktorý chcel využiť zaváhanie domácich pri rozohrávke. V polovici zápasu mohli Novozámčania počas presilovky navýšiť svoje vedenie, no nijako výraznejšie košického brankára neohrozili. O vyrovnanie sa pokúšal švihom pomedzi obrancove nohy Nagy, ale tiež bez úspechu. Následne neuspel Šimun a rovnako pochodil o pár sekúnd aj Saulietis. V závere tretiny unikol po krídle Varga, no jeho prihrávka nenašla Fábryho a domáci tak odchádzali do kabíny s jednogólovým náskokom.

V tretej tretine najprv zazvonila po košickom nahodení puku za Barošom žŕdka a v 44. minúte dostali "oceliari" po faule Saliju možnosť presilovky. Domáci sa však bez väčších problémov ubránili. Naopak, o niekoľko minút sa situácia obrátila, akurát s tým rozdielom, že domáci svoju početnú výhodu využili už po pár okamihoch. Hruška našiel pukom Zbořila a ten bez prípravy prepálil košického gólmana. Štvrtý gól Zámčanov pridal 9 minút pred koncom Šille a uspieť mohla aj dvojica Dubec - Fábry, ale prvý menovaný zvolil strelu, ktorú Habal vykryl. Na druhej strane mohli v skrumáži pred Barošom vyrovnať Košičania, vybojovali aspoň presilovku. V tej nakoniec znížil pohotovým tečom Jenčík. Naviac sa však už hostia nezmohli a domáci si tak do tabuľky pripísali dôležité tri body.

HC Nové Zámky - HC Košice 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) Góly: 3. Hřebejk (Škoda, Jurík), 16. Fábry (Salija, Šille), 47. Zbořil (Hruška, Saulietis), 51. Šille (Plášil) – 24. Šoltés (Dudáš), 58. Jenčík (Kafka, Kessel). Rozhodovali: Kubuš, Fridrich, Kacej, Synek, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. Nové Zámky: Baroš – M. Novák, Husák, M. Hruška, Plášil, Salija, Jass, Ondrušek, Trávniček – Škoda, L. Jurík, Hřebejk - Zbořil, Šimun, Saulietis - Varga, Šille, Fábry - Lorraine, Novotný, Dubec Košice: Habal – Šedivý, Čížek, Dudáš, Kessel, Pulli, Koch – Nagy, Suja, Miklík – Jenčík, Hovorka, Kafka – Šoltés, Vrábeľ, Hričina – Hudák Hlasy po zápase: Miroslav Mach, tréner Nových Zámkov: "Mysleli sme, že keď dnes zdoláme Košice, že by nám mohla pomôcť Banská Bystrica, no nestalo sa. V dnešnom zápase sme mali parádnu prvú tretinu, mali sme v nej šance. V druhej sme z toho vypadli. Neskôr sme dali ukľudňujúci gól na 3:1 a už sme to dohrali. Musíme chlapcov pochváliť, že to dnes odmakali. Bohužiaľ, v kabíne je smutno, ale máme ešte jeden zápas, aby sme to uhrali. Nič iné nám nepomôže." Marcel Šimurda, asistent trénera Kočíc: "Úvodná tretina nebola z našej strany ideálna. Súper nám odskočil na dva góly. Vyzeralo to, akoby sme v hlave neboli nachystaný na tento zápas. Najlepšia bola za našej strany druhá tretina, kedy sme dostali so súperom do kontaktu. Potom prišla tretia tretina, kedy nám súper opäť odskočil na dva góly a my sme sa už nedokázali dostať do zápasu."

HC 07 Detva - MsHK Žilina 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Do zápasu so Žilinou nastúpili domáci hokejisti povzbudený víťazstvom nad vedúcou Nitrou. Hneď v prvej minúte sa však do zaujímavej pozície dostali hostia, keď sa v dobrej šanci ocitol Kozák. O niekoľko minút neskôr hrali hostia presilovú hru po vylúčení Piačku. V tejto početnej prevahe mohol padnúť prvý gól, keď Holovič našiel výbornou prihrávkou voľného Juríka, no ten pozorného Hacketta neprekonal. O pár sekúnd neskôr už však boli diváci svedkami prvého gólu, keď Dolinajec odviedol dobrú robotu v strednom pásme a vystrelil na Hacketta. Ten puk len vyrazil pred seba, kde stál pozorný Váňa, ktorý otvoril skóre stretnutia. V polovici prvej tretiny viedli hostia už o dva góly, rýchly útočný výpad strelou zakončil Ondruš. V ďalšom priebehu prvej tretiny sa už nič zaujímavé neodohralo a tak sa do kabín išlo za stavu 0:2.

Hneď v úvode druhej časti mohli domáci znížiť na rozdiel jedného gólu. Ščurko sa dostal do zakončenia, ale jeho strela bola zblokovaná, následne sa do koncovky dostal Videlka, ale Mikoláš ho fantasticky vychytal. Čo sa nepodarilo Videlkovi, to sa podarilo Murčekovi. Videlka najprv získal puk a potiahol ho pred bránku hostí, kde našiel Murčeka, ktorý zakončením do odkrytej bránky znížil stav stretnutia. V ďalšom priebehu druhého dejstva sa už diváci zaujímavého zakončenia nedočkali.

V úvode tretej tretiny boli aktívnejší domáci hokejisti. Videlka sa snažil v úvode tretiny niečo vymyslieť pred bránkou, no nepodarilo sa mu to. Po dlhých minutách plných nepresností sa v 52. minúte v dobrej šanci na vyrovnanie ocitli domáci. Spoza bránky prešla prihrávka na voľného Surovku, ktorého zakončenie však zneškodnil Mikoláš. Detva ihneď vzápätí hrala presilovú hru, no domáci ju zahrali katastrofálne a do poslednej päťminútovky tak išli s mankom jedného gólu. V 58. minúte sa pred bránku hostí prebil Videlka, ktorý zakončil, ale jeho strela sa nedostala za chrbát žilinského brankára. Čo sa nepodarilo domácim, sa podarilo hosťom. V 59. minúte spečatil osud stretnutia gólom Ondruš, ktorý tak zavŕšil hetrik.