Na pretekoch SP Ofterschwangu premiérovo triumfovala Mowinckelová

Mowinckelová vyhrala časom 2:34,80 min. a o 66 stotín pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou, ktorá si upevnila vedenie v priebežnom poradí disciplíny.

Ofterschwang 9. marca (TASR) - Američanka Mikaela Shiffrinová sa v piatok stala úspešnou obhajkyňou veľkého glóbusu celkovej víťazky Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Rozhodla o tom výslednica obrovského slalomu v nemeckom Ofterschwangu, v ktorom zvíťazila Nórka Ragnhild Mowinckelová a slávila svoj prvý triumf kariéry v pretekoch SP. Slovenka Petra Vlhová nedokončila prvé kolo. Po necelých 50 sekundách jazdy sa snažila dostať z hlbšieho oblúku, ale podkĺzla jej vnútorná lyža a napriek bleskovej korekcii sa už zo záklonu nezmestila do ďalšej bránky.

Mowinckelová vyhrala časom 2:34,80 min. a o 66 stotín pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou, ktorá si upevnila vedenie v priebežnom poradí disciplíny. Do finále vo švédskom Aare ide s obrovským náskokom 92 bodov a o malý glóbus môže prísť len v prípade hustej teórie - pri víťazstve Francúzky Tessy Worleyovej by nesmela v redukovanom štartovom poli záverečných pretekov skončiť v prvej 15-ke. Shiffrinová v piatok skončila tretia so stratou 74 stotín, ale ešte pred jej jazdou v 2. kole bolo jasné, že Švajčiarka Wendy Holdenerová ako druhá v celkovom poradí SP ju už nemôže ani teoreticky dostihnúť.

Víťazstvo Mowinckelovej má svoju vývojovú logiku. Do druhého kola "vypálila sneh" topfavoritkám pretekárka, ktorá sa len pred zimnou olympiádou prepracovala do 7-člennej elitnej skupiny štartového renkingu. Na náročnom profile ako jediná zašla bez viditeľného zaváhania. Napriek štartovému číslu jeden a teda bez možnosti varovania zvládla v prvých 15 sekundách aj dva "odskokové" oblúky. Časom 1:17,83 min. o 44 stotín dištancovala domácu Rebensburgovú, o 56 stotín Talianku Martu Bassinovú. Po 15-ke štartujúcich štvrtá Američanka Mikaela Shiffrinová stratila 6 desatín. Francúzka Tessa Worleyová, špecialistka na túto disciplínu, bojujúca s Rebensburgovou o malý glóbus, zaostala ďalšiu sekundu za Nemkou. Po úvodných dvoch kritériových bránkach neprešla dobre ani treťou nástrahou tesne pred tretím medzičasom.

Tento úsek bol osudný aj Petre Vlhovej, ktorá stroskotala vo vnútri dvojkombinácie zatvorených oblúkov. Úvodné parametrové prejazdy mala solídne, ale s podmienkami nebola úplne stotožnená, čo deklaroval aj jej druhý medzičas. Strata vyše sekundy po necelej polovici trate ju odsúvala na záver priebežného poradia, ale následná chyba jej neumožnila bojovať v druhom kole o cenné body, predovšetkým do celkovej klasifikácie. "Bola tam vlna, po ktorej nasledovala prejazdová brána, trošku mi povolilo nohu, tým pádom som stratila tlak a minula som bránu. Teraz sa počíta každý bod, ale vypadla som a nedá sa nič robiť. Budem sa snažiť ďalej," povedala Vlhová pre TASR.

V druhom kole nastavila parametre hladkou jazdou Shiffrinová a zdalo sa, že by mohla vytrápiť svoje rivalky. Bassinová nestačila, Rebensburgová tesne áno a potom prišla na rad nórska kométa. Na úvodnom medzičase trochu stratila, lebo prvý odskok ju vyniesol trochu mimo optima, ale potom už išla mimoriadne presne a presvedčivo dominovala.