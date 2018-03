TASR

Včera o 15:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Daňovníci sa v tomto roku musia pripraviť na viaceré zmeny

Podstatnou zmenou pre fyzické osoby je rozšírenie pojmu daňovej rezidencie, ktorý určuje, v ktorej krajine sa zdaňujú príjmy.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 9. marca (TASR) – Daňovníci sa v tomto roku musia pripraviť na viaceré zmeny. Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) upozorňuje na niektoré úpravy pre rok 2018. Patrí medzi ne rozšírenie pojmu daňovej rezidencie, zmeny v zdaňovaní príležitostných príjmov či zjednodušenie formulára pre odklad daňového priznania.

Podstatnou zmenou pre fyzické osoby je rozšírenie pojmu daňovej rezidencie, ktorý určuje, v ktorej krajine sa zdaňujú príjmy. V predchádzajúcej úprave stačilo mať trvalý pobyt na Slovensku alebo sa v krajine zdržiavať viac ako 183 dní v roku, po novom sa však za rezidentov považujú aj osoby, ktoré majú v SR bydlisko a dlhodobý zámer sa v ňom zdržiavať. "Na to, aby boli v SR zdanení, teda môže stačiť to, že majú u rodičov k dispozícii izbu z detstva a že majú vzťah k svojmu rodisku," priblížila Marcela Bošková zo SKDP.

Úpravou prešlo aj zdaňovanie príležitostných príjmov. Ak občan, ktorý nepodniká, vykoná jednorazovú činnosť, z ktorej má príjem do 500 eur ročne, neplatí z tejto sumy dane. Od roku 2018 však bude musieť túto odmenu zdaniť, ak pôjde o činnosť pre podnikateľa. "Ak by však rovnakú činnosť uskutočnil pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej k zdaneniu nepríde," ozrejmila Bošková.

Obyčajný list zaslaný na daňový úrad za účelom odkladu daňového priznania už po novom stačiť nebude. Pre zjednodušenie spracúvania týchto oznámení bude na predĺženie lehoty povinný nový formulár. Ten je potrebné využiť už pri podávaní najbližších daňových priznaní.