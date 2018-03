TASR

Včera o 15:34 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hlavné mesto prijalo pre piatkové zhromaždenie viacero opatrení

Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude počas zhromaždenia operatívne odkláňať premávku autobusov, trolejbusov a električiek.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 9. marca (TASR) – Hlavné mesto v súvislosti s piatkovým zhromaždením "Postavme sa za slušné Slovensko" v Bratislave pripravilo viaceré opatrenia s cieľom pomôcť organizátorom zabezpečiť pokojný priebeh podujatia. To bude od 17.00 h na Námestí SNP a očakáva sa na ňom účasť tisícok ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Mestská polícia v Bratislave posilní počas zhromaždenia výkon poriadkovej služby. Zároveň prijala viaceré opatrenia, ktoré bude realizovať v spolupráci so štátnou políciou, aby zabezpečili verejný poriadok a bezpečnosť. Hlavné mesto bude zároveň pred Starou tržnicou podávať pre účastníkov zhromaždenia čaj.

"Medzi ďalšie opatrenia hlavného mesta patrí rozmiestnenie mobilných toaliet na Námestí SNP, ako aj zabezpečenie mimoriadnej kapacity pracovníkov, ktorí budú upratovať námestie po skončení zhromaždenia," priblížila Onufer.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) bude počas zhromaždenia operatívne odkláňať premávku autobusov, trolejbusov a električiek, a to predovšetkým na Námestí SNP, Hodžovom námestí, Kollárovom námestí a Námestí slobody. Odklon autobusových liniek 31 a 39 bude z Nábrežia arm. gen. L. Svobodu cez Vajanského nábrežie, Karadžičovu, Legionársku, Šancovú, Trnavské mýto a späť na konečnú Cintorín Slávičie údolie. Linky 80 a 94 budú odklonené z Mosta SNP do obratiska Most SNP a späť na svoju trasu. Linky 83, 93, 94, 184 budú obojsmerne odklonené na Pražskú, Šancovú, Legionársku, Karadžičovu, Vajanského nábrežie a Most SNP.

Trolejbusová linka 208 bude odklonená z Prievozskej cez Mlynské nivy na konečnú Nemocnica sv. Michala a späť na svoju trasu. Linka 207 bude odklonená obojsmerne cez ulice Záhradnícka, Karadžičova, Legionárska, Šancová, Pražská a Hroboňova. Linka 212 bude premávať cez ulice Pražská, Šancová, Legionárska, Karadžičova, Mlynské nivy - obojsmerne. V úseku Koliba, Karpatská, Žilinská, Mýtna, Hodžovo námestie a späť bude zabezpečená náhradná doprava trolejbusmi s vybavením APU. Električkové linky 3, 4, 5, 7, 8 a 9 budú v centrálnej mestskej oblasti premávať po odklonových trasách. Dispečing DPB zabezpečí operatívne riadenie MHD.