TASR

Včera o 15:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hrošovský po prehre v Lisabone: Hrateľné to je, no bude to ťažké

Český zástupca v Európskej lige prehral na Estádio José Alvalade 0:2, keď inkasoval v rozmedzí štyroch minút rozdelených prestávkou.

Na archívnej snímke futbalista Patrik Hrošovský. — Foto: TASR - Michal Svítok

Plzeň 9. marca (TASR) - Futbalisti Plzne ešte neskladajú zbrane, no uvedomujú si, že cesta do štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2017/18 bude po úvodnej prehre na pôde Sportingu Lisabon veľmi náročná.

Český zástupca v EL prehral na Estádio José Alvalade 0:2, keď inkasoval v rozmedzí štyroch minút rozdelených prestávkou. V 45. i v 49. minúte udrel Fredy Montero. Zverenci trénera Pavla Vrbu herne ožili až v záverečných 20 minútach, Michael Krmenčík však svoje pološance nedokázal zužitkovať.

Trénera i hráčov najviac mrzelo to, že oba góly prišli po vlastných chybách. "Skrátka nemôžeme v 45. minúte stratiť loptu podobným spôsobom. Začiatok druhého polčasu bol dosť podobný. Hráči, ktorí sa zapoja do kombinácie v strede poľa, sa nesmú dopúšťať podobných chýb, pretože takýto súper ich celkom iste potrestá," vyčítal svojim zverencom tréner.

Za hráčov si sypal popol na hlavu obranca Radim Řezník. "Zápas potvrdil to, čo sme očakávali. A to, že Sporting je silný na lopte a disponuje skvelými futbalistami. Vedeli sme, že to bude ťažké, ale my sme si dali góly vlastne sami. Po našich individuálnych chybách. V závere sme mohli aj korigovať skóre, ale na druhej strane nás podržal brankár Aleš Hruška, ktorý zlikvidoval niekoľko šancí súpera," povedal Řezník.

Za hostí odohral celý zápas slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, jeho spoluhráči brankár Matúš Kozáčik a útočník Marek Bakoš sledovali stretnutie z lavičky náhradníkov. Dvadsaťpäťročný stredopoliar verí, že dvojzápas sa ešte dá otočiť. "Ešte je to hrateľné, ale je to veľmi ťažké. Doma pred vlastnými fanúšikmi chceme odohrať dobrý zápas, ale Sporting je nesmierne kvalitný súper," uviedol pre oficiálnu stránku klubu.

Ak chce Viktoria pomýšľať na postup, musí v odvete streliť aspoň dva góly. "Ak sa nám podarí streliť rýchly gól, bude to už o niečom inom. Teraz musíme zdvihnúť hlavy a pokračovať ďalej v práci. V Plzni sa musíme pokúsiť uhrať so Sportingom oveľa lepší výsledok," uviedol Řezník. "V tejto chvíli má eso v rukáve jednoznačne Sporting," dodal Vrba, ktorý nemôže v odvete počítať s vykartovaným Davidom Limberským.