TASR

Včera o 14:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vlhová sa v piatok necítila komfortne: No nič, zajtra je slalom

Slovenská lyžiarka nedokončila obrovský slalom Svetového pohára prvýkrát od ouvertúry ročníka 2015/16, keď vypadla rovnako v prvom kole v rakúskom Söldene.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v nemeckom Ofterschwangu 9. marca 2018. Vlhová prvé kolo nedokončila a vypadla. — Foto: TASR/Martin Baumann

Ofterschwang 9. marca (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila obrovský slalom Svetového pohára prvýkrát od ouvertúry ročníka 2015/16, keď vypadla rovnako v prvom kole v rakúskom Söldene. V piatok v nemeckom Ofterschwangu prišla o šancu zabojovať o akékoľvek umiestnenie pred tretím medzičasom, ale s jazdou nebola spokojná od úplného začiatku.

Dvadsaťdvaročná Vlhová nedokončila iba druhú súťaž v tejto sezóne SP po januárovom slalome vo Flachau. Napriek tomu, že zastáva názor viacerých lyžiarok, že majú lepší pocit, pokiaľ idú na hrane aj za cenu rizika vypadnutia, ako keby vnímali rezervy. Práve to bol však jej prípad v piatkovej súťaži. "Pretekov mám veľmi veľa, takže neriešim, kedy som vypadla naposledy predtým, no v tejto sezóne sa mi to v obrovskom slalome ešte nestalo. Samozrejme, mrzí ma to, ale stáva sa a snažím sa z toho ponaučiť. Od vrchu som sa v tom necítila komfortne, nešla som vôbec dobre, ešte sa musím porozprávať s trénerom," povedala pre TASR Slovenka, podľa ktorej nehral vo výpadku úlohu stav trate, hoci v Ofterschwangu panovali jej neobľúbené plusové teploty: "Trať bola veľmi členitá, ale podmienky neboli až také zlé, akurát troška horšie bolo vidno pod nohy. Kopec je pekný, uvidíme, aké počasie bude na slalom, či vydrží podložka. Môže sa to mierne rozbiť, ale keď som išla teraz s desiatkou, nebolo to až také zlé. Takže verím, že dajú soľ a snáď to vydrží aj do druhého kola."

Vlhová nezabodovala ani v druhom vystúpení v Ofterschwangu v kariére, v roku 2013 nepostúpila do druhého kola slalomu. Ďalšia šanca sa jej naskytne už v sobotu (9.30/12.30) v jej elitnej disciplíne, v ktorej triumfovala v predchádzajúcej súťaži SP koncom januára v Lenzerheide: "Predovšetkým chcem podať moju jazdu, môj výkon a čo bude, to bude." Vo Švajčiarsku sa jej darilo aj uplynulý víkend v alpskej kombinácii, v Crans Montane sa v slalomovej druhej časti prepracovala na tretiu pozíciu a vďaka tomu si pripísala premiérové pódiové umiestnenie v tejto disciplíne: "Ten výsledok bol pekný, ale už je to za nami. Snažila som sa sústrediť na ďalšie preteky, ale takto to dopadlo. Vypadla som a nič sa s tým už nedá robiť, budem sa snažiť naďalej."

Slovenka tak nenadviazala na 60-bodový zisk z kombinácie. V celkovom poradí SP zostala na hodnote 814 bodov, do konca sezóny zostáva po sobotnom slalome už iba budúcotýždňové finálové podujatie vo švédskom Aare. "Je samozrejmé, že momentálne sa už počíta každý bod. No nič, zajtra máme slalom," dodala Vlhová. V obrovskom slalome na rozdiel od špeciálneho zatiaľ nepomýšľa na úplne najvyššie priečky, a keďže v roku 2013 na ňu prienik do svetovej špičky ešte len čakal, jej tretí pokus v Ofterschwangu bude najambicióznejší.