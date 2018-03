Dominika Dobrocká

Dnes o 15:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Verný psík sa každý deň vracia pred nemocnicu a čaká na svojho zosnulého majiteľa

Úprimná láska a vernosť. To je to, čo tento psík cíti k svojmu bývalému majiteľovi.

— Foto: Facebook/Cristine Sardella

SAO PAOLO 11. marca - Srdcervúce fotografie zachytávajú verného psíka, ktorý každý deň po dobu štyroch mesiacov čaká svojho pána pred vchodom do nemocnice. Meno psa nikto nepozná. Vie sa len to, že patril k pánovi, ktorého v októbri previezli do nemocnice po tom, ako ho niekto prepadol. Večer, keď sa incident na ulici odohral, pes prenasledoval sanitku, ktorá odvážala jeho majiteľa kilometre ďaleko. Zastavil sa až pri nemocničných dverách, kde čakal, kým jeho pán vyjde von a spoločne odídu.

Foto: Facebook/Cristine Sardella

Zvieratko patrilo 59-ročnému bezdomovcovi, ktorého pobodali a zraneniam podľahol. Psík však nič netuší a dennodenne čaká. Zamestnanci nemocnice sa na smutné zviera nedokázali nečinne prizerať a tak si ho vzali pod ochranné krídla a starajú sa o neho. Pravidelne ho kŕmia a dávajú mu vodu. Našli dokonca aj miesto v miestnej chovateľskej stanici len tri kilometre od nemocnice. Psík sa dostal po pár dňoch k novým majiteľom. Nič sa však nezmenilo a zamestnanci nemocnice zostali v šoku. Pes sa opäť vrátil.

Zábery psíka sa rozšírili po sociálnych sieťach. Cristine Sardellová ich zdieľala a napísala k nim naozaj pravdivé slová. „Máme sa veľa čo učiť od zvierat. Tento pes zostáva každý deň pri dverách nemocnice a čaká na svojho majiteľa, ktorý, žiaľ, zomrel. Možno čaká zbytočne, avšak láska, ktorú cíti k svojmu majiteľovi, je večná.“