TASR

Dnes o 14:11 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Zuzulová detaily rozlúčky nezverejnila, chystá prekvapenie

Otec a tréner Timotej Zuzula TASR referoval, že žiadne dohody a aranžmány s organizátormi sa nekonali.

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez - Zuzulová. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Ofterschwang 9. decembra (TASR) - Sobotňajšia rozlúčka Veroniky Velez-Zuzulovej s vrcholovým pretekaním je tak trošku pod rúškom záhadnosti. Nie je prvá a iste ani posledná slalomárka, ktorá pôjde záverečnú jazdu vo Svetovom pohári uvoľnene, v inej kombinéze a ktorá si prípadne odskočí z oblúku pozdraviť nejakého trénera na svahu. Detaily však známe nie sú, charizmatická priekopníčka úspechov slovenského alpského lyžovania chystala aj nejaké to prekvapenie.

V kancelárii pretekov SP v nemeckom Ofterschwangu TASR potvrdili, že o rozlúčkovej jazde vedia. Ostatné si vedúci tímu vraj môže doladiť na večernom mítingu s rozhodcami, resp. s riaditeľom pretekov SP, Atlem Skaardalom. Veronikina rozlúčka teda všeobecne nie je žiadna tajnosť, veď sama zdôraznila, že ju do Ofterschwangu volali jej kolegyne pretekárky. No otec a tréner Timotej Zuzula TASR referoval, že žiadne dohody a aranžmány s organizátormi sa nekonali: "Nechceme zase z toho robiť nejakú okázalosť. V predvečer sa rozlúčime s francúzskym tímom, s ktorým sme v uplynulých sezónach spolupracovali. Večer oznámim formálne prihlášku na slalom. V sobotu sa Veronika postaví na štart podľa svojho čísla a čo bude robiť počas jazdy, to je jej vec. Ani neviem, čo všetko si nachystá, v každom prípade to má byť ale aspoň trochu prekvapenie."

Velez-Zuzulová bola napriek absencii po zranení kolena dlho vedená v slalomovom renkingu v prvej sedmičke. Lenže tak, ako u popredných pretekárok štartový koeficient pri neúčasti dlho "drží", tak rýchlo aj na konci sezóny padá. Jedna z troch najlepších slalomárok celého medziolympijského cyklu je v poradí štartovej listiny SP už len na 21. pozícii, pri zranení Švajčiarky Meillardovej pôjde s 20-kou, ak niektorá zo zvyčajných "neslalomárok" nevyužije možnosť štartu po prvej pätnástke na základe celkového renkingu v SP. Tak či onak pôjde 33-ročná Slovenka svoju rozlúčku vo fáze súťaže, v ktorej nie je vybičovaná atmosféra športovej drámy, aj keď sa bojuje o miestenky do 2. kola.

V ňom sa už Veronika pochopiteľne nepredstaví. "Tu sa Veronika rozlúči s ostatnými pretekárkami a my sa rozlúčime v Jasnej. Samozrejme, že to budem vnímať a prežívať, ale mám vlastné preteky a budem sa snažiť koncentrovať na ne," konštatovala v piatok po obrovskom slalome Petra Vlhová. Pripomenula slávnostnejší a širší rámec celokariérnej rozlúčky (7. apríla) svojej kolegyne, ktorá jej bola vzorom a ktorú už v mnohých ohľadoch dostihla.

Celkovo sa však Veronika Velez-Zuzulová lúčí so štatútom najúspešnejšej slovenskej zjazdárky a vôbec najúspešnejšej reprezentantky akéhokoľvek lyžiarskeho odvetvia. Na konte má 5 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára, z toho štyri v špeciálnom slalome a medzi nimi aj prestížne ocenenie Snežnej kráľovej v Záhrebe. V poradí slalomárskeho SP skončila dvakrát druhá a dvakrát tretia, v predchádzajúcich šiestich sezónach nikdy nie horšie ako šiesta.

Na štart pretekov SP sa postavila 182-krát a 30-krát ju dekorovali na pódiu. Zhodu okolností v Ofterschwangu nie, v predchádzajúcich dvoch slalomoch skončila siedma a trinásta. Predsa však je dejisko jej rozlúčky aspoň trochu symbolické a definuje jej častoprítomnú smolu. V prvom veľkom súťažnom roku 2008, teda pred celým desaťročím prišla do nenápadného nemeckého rezortu vo fantastickej forme a v sobotu 26. januára štartovala v obrovskom slalome s horúčkou. Popoludní a večer mala naordinovaný oddych, injekcie a pilule. Ráno išla na slalom stále so zvýšenou teplotou a s dýchacími problémami, napriek tomu v 1. kole zašla na druhom mieste. To si držala aj na medzičase druhej jazdy ale v spodnej časti už vysilená chorobou nevládala a klesla na štvrtú priečku tesne tri stotinky za pódiom. Celková strata 54 stotín na víťaznú Rakúšanku Schildovú pri jej plnom nasadení by zrejme znamenala prvé víťazstvo v pretekoch SP, potom naň čakala štyri a pol sezóny.