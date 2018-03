TASR

Dnes o 14:10 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Hodili sme za seba hororový týždeň, vyhlásil Wenger po výhre Arsenalu

Arsenal vďaka tomuto výsledku odvrátil možnosť piatich prehier v rade, čo sa mu naposledy stalo v roku 1977.

Tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger pred osemfinále Európskej ligy AC Miláno - FC Arsenal 8. marca 2018 v Miláne. — Foto: TASR/AP

Miláno 9. marca (TASR) - Po štyroch prehrách v rade prišlo konečne víťazstvo a tak majú Arsene Wenger a jeho hráči aspoň trochu dôvodov na radosť. Výhra 2:0 vo štvrtkovom prvom zápase osemfinále Európskej ligy UEFA 2017/2018 na pôde AC Miláno im otvorila cestu k možnosti získať poslednú možnú trofej v prebiehajúcej sezóne.

"Kanonieri" sa v uplynulom období trápia. Naposledy prehrali v lige na pôde Brightonu, predtým dvakrát s Manchestrom City a z toho raz vo finále Ligového pohára. A to všetko len za osem dní. Sériu prehier odštartoval domáci skrat so švédskym Östersundom 1:2 v odvete šestnásťfinále EL, do osemfinále ich posunul triumf z prvého kola 3:0.

Arsenal už dávnejšie vypadol aj z FA Cup-u po zahanbujúcej prehre s druholigovým Nottinghamom Forest 2:4 a nemá ani reálnu šancu na zisku domáceho titulu. V tabuľke figuruje na 6. mieste a deväť duelov pred koncom má na prvé City priepastné manko až 33 bodov. Navyše mu stále hrozí aj to, že sa cez ligu nekvalifikuje do pohárovej Európy a ešte horšie to vyzerá s postupom do Ligy majstrov.

Posledná šanca pre utrápených fanúšikov "Gunners" na trofej tak zostala v Európskej lige. Za výhrou v úvodnom osemfinále ich posunuli prvopolčasové góly Henricha Mchitarjana a Aarona Ramseyho. Sedemnásobný európsky šampión AC sa v druhom dejstve pokúšal o skorigovanie skóre, ale jeho tlak bol jalový a väčšie šance si nevypracoval.

"Na začiatku to bolo pre nás trochu ťažké, no potom sme z toho spravili náš zápas a skórovali sme. Výsledok 2:0 tu v Miláne je dobrý a teraz chceme vyhrať aj doma," povedal stredopoliar Granit Xhaka.

Wenger upozornil, že po prvej výhre ešte nie je nič isté a treba podať dobrý výkon aj v odvete. "Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo po tom, čo sme mali hororový týždeň. Teší ma, že som videl tímového ducha, a že sme sa dokázali zmobilizovať. Chceli sme ukázať, že máme mentálnu silu a kvality. Ale stále to nie je postup, musíme túto prácu dokončiť," povedal. Wenger si cenil hlavne to, že jeho zverenci sa "oklepali" z prehier. "Keď zažijete veľké sklamania, rýchlo zabudnete, že máte svoju kvalitu. Počas jedného týždňa sa z vás však nestane zlý tím, či zlý hráč. V živote nie je nič trvalé. Ide o to, ako veľmi chcete ovplyvniť veci. A to je to, čo sa snažíme robiť. Musíte byť pragmatickí. Šport je šport a futbal je futbal," povedal pre oficiálnu stránku klubu.

Arsenal vďaka tomuto výsledku zároveň odvrátil možnosť piatich prehier v rade, čo sa mu naposledy stalo v roku 1977.

Naopak, "Rossoneri" pretrhli sériu bez prehry, ktorá trvala 13 súťažných zápasov a netajili sklamanie. "Teraz sa sústredíme na ligový zápas s Janovom a potom budeme premýšľať nad tým, ako otočiť tento nepriaznivý výsledok. Vo futbale by ste nemali nikdy hovoriť nikdy. Pôjdeme do Londýna a spravíme všetko pre úspech. Sme AC Miláno a musíme rešpektovať tento dres. Dnes sme mohli skórovať. Osemfinále sa ešte neskončilo, i keď to bude ťažké. Pokúsime sa hrať oveľa lepšie," povedal pre oficiálnu stránku klubu tréner Gennaro Gattuso.

"Flintu do žita" nehádže ani kapitán červeno-čiernych Leonardo Bonucci. "Bude to ťažké, no vo futbale je možné všetko. Nebránili sme a neútočili sme ako jeden tím. Musíme uznať aj kvalitu Arsenalu, zápas zvládli veľmi dobre. No ak budeme hrať v Londýne s rovnakým nábojom, aký sme ukázali v druhom polčase, môže sa nám to podariť," povedal.