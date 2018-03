Hovorievali mu liek chudobných: Len pár dúškov vás zbaví bolestí brucha, hlavy aj pálenia záhy

Kristína Jurzová

Bol to liek chudobných ľudí. Avšak neuveriteľne bohatý na zdravé látky.

Ilustračné foto. — Foto: Wikimedia CC/Pexels

BRATISLAVA 12. marca (Dobré noviny) - Zemiaky sú lahôdka, ktorá v slovenskej kuchyni rozhodne nemôže chýbať. Počuli ste však už o zemiakovom džúse? Že nie? Keď sa dozviete, čo všetko dokáže, nebudete piť už žiadny iný.

Zemiaky sa na starý kontinent dostali z Ameriky a pôvodne sa pestovali kvôli pekným kvetom. Netrvalo to však dlho a ľudia s nimi začali experimentovať. Objavili nielen ich skvelú chuť, ale aj liečivú silu. Kým na tanieri ich mávame tepelne spracované, v domácej lekárni ich naši predkovia využívali v prirodzenej surovej forme. A za pravdu im po najnovšom dávajú aj vedci.

Tím z Manchestra totiž objavil silné antibakteriálne účinky zemiakovej šťavy. A potvrdil to, čo sa už dávno vedelo, a to že pomáha pri problémoch s trávením. Konkrétne sa zistilo, že vďaka špeciálnej molekule ničí baktérie, ktoré spôsobujú žalúdočné vredy a pálenie záhy. Zaujímavosťou však je, že na rozdiel od mnohých prípravkov nevyvoláva v tráviacom trakte žiadne vedľajšie účinky. "Krumplová" tekutina je teda oveľa účinnejšia ako akékoľvek antibiotiká, voči ktorým si môže náš organizmus postupne vybudovať rezistenciu. Vedci momentálne skúmajú, ktorá odroda zemiakov je najúčinnejšia.

Chutia aj liečia

My však na ich ďalšie výsledky čakať nemusíme. Tejto plodine sa u nás mimoriadne darí, a to aj v oblastiach s "chudobnejšou" zeminou. Zemiaky tak stačí iba zohnať a pustiť sa do ich úpravy. Môžeme ich buď nastrúhať ručne, alebo v stroji. Dôležité však je, aby bola ich konzistencia čo najjemnejšia a potom stačí už len vypiť. Vhodná je pre ľudí, ktorí majú záujem o zdravý životný štýl, ale aj pre tých, ktorí majú žalúdočné problémy, vysoký tlak či bolesti hlavy. Ak by vám nápoj nechutil, môžete ho trochu osladiť prírodným medom, určite však nepoužívajte rafinovaný cukor.

Ak však tekutinu zmiešame s olejom - napríklad makovým, ktorý má sám o sebe množstvo skvelých účinkov, - môžeme zmes aplikovať aj na pokožku. Oplatí sa nám to vtedy, ak bola vystavená extrémnym teplotám - či už pri spálení od slnka, alebo poškodená silným mrazom. Zemiakový džús tak nájde uplatnenie nielen počas zimy, ale aj v lete.