Pre naše babičky púpava nebola burinou. Jednoduchý recept na púpavový olej na jar vyvážite zlatom!

Ak ste považovali púpavu za burinu, tak veľmi rýchlo zmeníte na ňu názor. Prospieva nielen nášmu zdraviu, ale aj duši.

Ilustračné foto — Foto: Koláž DN

BRATISLAVA 9. marca (Dobré noviny) - Jar sa pomaly prebúdza k životu a zanedlho vykukne aj kvet, ktorý je nielen milený, ale aj veľmi užitočný. Ako deti sme si z nich plietli venčeky do vlasov alebo ich rozfúkavali a sledovali, kam tí "parašutisti" až doletia. Málokto však vie, že tá "obyčajná" púpava má druhový názov lekárska.

Jej zdraviu prospešné účinky boli dobre známe už našim predkom. Vyrábali si z nej totiž púpavový olej, ktorý im pomáhal zbaviť sa bolesti kĺbov a svalov. Možné je to vďaka vysokému obsahu minerálov a vitamínov, ktoré sa nachádzajú v tomto "slniečkovom" kvete.

Ako na to?

Treba vyraziť do záhrady alebo aspoň kúsok do prírody a nazbierať si hlávky tejto byliny. Tie potom treba dať do sklenenej nádoby a zaliať olejom - či už olejovým, makovým alebo hroznovým. Nádobu naplnenú takmer po okraj treba potom zakryť plátnom z prírodného materiálu, ktoré zaistíme gumičkou alebo špagátikom. Zmes potom postavíme na slnečné miesto a necháme odstáť po dobu aspoň dvoch týždňov. Keď kvety púpavy lekárskej stratia svoju farbu a zhnednú, vyberieme ich. Tekutinu potom presunieme na tmavé miesto, kde je teplota nižšia ako tá izbová.

Len čo pocítite bolesti kĺbov či svalov, aplikujte na tieto miesto púpavový olej a procedúru pravidelne opakujte. Uvidíte, že časom pocítite zmenu a úľavu pohybového aparátu, pretože púpava odstraňuje zápaly v tele.

Prírodná lekáreň

Užitočné sú však nielen kvety púpavy, ale aj ďalšie jej časti. V poslednej dobe sa veľa hovorí napríklad o šaláte, ktorý má naozaj špecifickú chuť a určite vás počas letných mesiacov osvieži a podporí chuť do jedla. Konzumácia listov v kombinácii so žltými hlavičkami výborne pôsobí na pečeň či obličky, a to vďaka svojim hydratačným účinkom.

Blahodárne pôsobí na telo aj čaj z púpavového koreňa. Ocenia ho ľudia, ktorí majú problémy s trávením, nadúvaním, plynatosťou či prekyslením. Púpava pomáha aj ľuďom s cukrovkou, s vysokým krvným tlakom a vyrovnáva aj zlý cholesterol.

Čaj z púpavy. Foto: Pixabay

Aplikovať môžeme aj mliečnu šťavu zo stonky, ktorá má síce príkru chuť, ale výborne pôsobí ranky na koži. Antioxidanti, ktoré sa nachádzajú vo všetkých častiach púpavy, tiež regenerujú telo zvnútra a spomaľujú proces stárnutia. Okrem toho výborne pôsobia aj na naše bunky a zabraňujú rakovine.

A v konečnom dôsledku, veľmi pozitívne pôsobí aj na náš duševný stav. Pohľad na žlté kvety poteší nielen naše oči, ale jej konzumácia pozitívne vplýva aj na náš duševný stav, čo ocenia napríklad ľudia trpiaci depresiami.

Možno zbierať všetky časti rastliny - koreň (pred rozkvitnutím rastliny, marec-apríl) samotný alebo s vňaťou, listy (máj-september), kvety. Takže hor sa do lesa, kde na váš čaká prírodná lekáreň.