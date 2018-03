TASR

Dnes o 12:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stanice lanovky na bratislavský Kamzík si vyžadujú opravy

A ani rekonštrukčné práce by však nemali narušiť premávku lanovky, ktorá sa podľa starostu teší obľube.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 9. marca (TASR) – Obidve stanice lanovky, ktorá premáva zo Železnej studničky na Kamzík v bratislavskom Novom Meste, si vyžadujú rekonštrukciu. Ich stav už totiž zodpovedá ich veku. Ako prvá by sa mala opraviť horná stanica lanovej dráhy, ktorej časť je v havarijnom stave.

"Strecha stanice potrebuje nevyhnutnú opravu. Náklady na nevyhnutnú sanáciu sa predbežne odhadujú na približne 42.000 eur," uviedol pre TASR novomestský starosta Rudolf Kusý. Financie už odsúhlasilo miestne zastupiteľstvo správcovi lanovky, ktorým je miestny EKO-podnik verejnoprospešných služieb. "Ten už realizuje najdôležitejšie nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti objektu," doplnil Kusý. So samotnými prácami by sa malo začať hneď, ako to dovolia poveternostné podmienky.

Nevyhnutnú opravu si vyžiadala aj dolná stanica lanovky, ktorá bezprostredne susedí so skeletom bývalej reštaurácie Snežienka. "V súčasnosti sa rozhoduje aj o osude tohto objektu, preto nie je vylúčené, že prípadná rekonštrukcia Snežienky bude spojená aj s opravou dolnej stanice," podotkol Kusý.

Zároveň zdôraznil, že napriek zlému stavu budov lanovky je samotná lanová dráha v bezpečnom, prevádzkyschopnom stave. A ani rekonštrukčné práce by nemali narušiť jej premávku, ktorá sa podľa starostu teší obľube. "Správcovi sa v posledných rokoch darí pravidelne zvyšovať návštevnosť lanovky a postupne znížiť straty z jej prevádzky až o dve tretiny," doplnil Kusý s tým, že vlani lanovka previezla takmer 32.000 pasažierov, z toho takmer dve tisícky cyklistov.

Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti, tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún. Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti a navrhnutá na vyhlásenie za Národnú technickú pamiatku.