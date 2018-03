TASR

Závod spoločnosti Minebea v Košiciach plánujú dokončiť v apríli

V novom závode budú vyrábať mechatronické pohony, ktoré majú uplatnenie v automobilovom priemysle, ale aj pri výrobe robotov a automatizovaných systémov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Košice 9. marca (TASR) – Výstavba závodu spoločnosti Minebea Slovakia s.r.o. pokračuje v súlade s harmonogramom. Ako pre TASR uviedol generálny manažér spoločnosti Radoslav Pastorák, predpokladajú, že stavbu zhotoviteľ odovzdá v polovici apríla, tak ako je to naplánované.

"V interiéri prebieha inštalácia infraštruktúry – rozvody energií, vzduchotechniky, slaboprúdové a silnoprúdové kabeláže. Budujú sa interiérové priečky a okná. Tam, kde je to možné, sme začali s povrchovou úpravou ESD podlahy. V exteriéri ukončujeme inštaláciu kanalizačných potrubí a kanálových vpustí. Tuhé mrazy na konci februára skomplikovali práce na stabilizácii podložia pre výstavbu komunikácií, chodníkov a parkovacích miest, ale po oteplení sa v nich bude pokračovať. V druhej polovici marca by mal byť progres viditeľný, začnú sa práce na sadových úpravách. Veríme, že stavba bude odovzdaná v druhej polovici apríla, tak ako to bolo plánované,“ priblížil Pastorák.

V novom závode budú vyrábať mechatronické pohony, ktoré majú uplatnenie v automobilovom priemysle, ale aj pri výrobe robotov a automatizovaných systémov, domácich spotrebičov a profesionálneho náradia. "Okrem klasickej výroby vybudujeme v Košiciach aj výskumné a vývojové centrum so zameraním na vývoj mechatronických pohonov," doplnil generálny manažér spoločnosti.

Spustenie výroby plánujú podľa jeho slov v niekoľkých etapách. "Do dnešného dňa sme prijali asi 50 zamestnancov, väčšinou odborníkov s technickým vzdelaním. Do výberových konaní boli zapojení aj kolegovia zo sesterského podniku z Nemecka, ako aj z materskej spoločnosti z Japonska. Tým pádom trvali výberové konania dlhšie, než sme štandardne zvyknutí. Čo sa týka výroby, najväčší nábor nových pracovníkov plánujeme asi v treťom kvartáli 2018," vysvetlil Pastorák.

Problémy pri obsadzovaní jednotlivých pozícií nateraz podľa jeho slov nezaznamenali. "Musíme však zdôrazniť, že sme hľadali pomerne špecifické pracovné pozície. Samozrejme, sme si vedomí, že zamestnať v krátkom období niekoľko stoviek operátorov môže byť problém, s ktorým sa budeme musieť v blízkej budúcnosti popasovať," dodal Pastorák.

Spoločnosti Minebea Slovakia vláda SR v júni minulého roka schválila investičnú pomoc vo výške takmer 20 miliónov eur na vybudovanie nového podniku priemyselnej výroby a na vytvorenie nových pracovných miest v lokalite Košice.

"Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi v nominálnej výške 60 miliónov eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2022. V priamej súvislosti s investičným zámerom sa do konca roku 2022 vytvorí 1100 nových pracovných miest," konštatuje sa v materiáli Ministerstva hospodárstva SR.