TASR

Tréner futbalistov do 17 rokov: Do Portugalska ideme s túžbou postúpiť

Koučovi mládežníckeho výberu bude však v dôležitých zápasoch chýbať zranený útočník Sebastián Gembický.

Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov. — Foto: Teraz.sk/SFZ

Bratislava 9. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov odchádzajú v piatok do Portugalska na 2. kolo kvalifikácie majstrovstiev Európy, tzv. Elite Round. Zverenci trénera Samuela Slováka sa v boji o ME 2018 postupne stretnú s domácim výberom, Fínskom a Švajčiarskom.

Tréner SR je spokojný s prípravou pred rozhodujúcimi zápasmi o európsky šampionát. "Hrali sme na dvoch dobrých turnajoch v Minsku a v La Mange. Máme za sebou osem ťažkých medzištátnych zápasov, päť z nich sme vyhrali. Celý tím ukázal potenciál, viacerí hráči presvedčili, že môžu byť posilami. Zmenili sme herný štýl, hráme na dvoch útočníkov. Je to náročnejší spôsob, vyžaduje si od hráčov viac mužský prístup. Chlapci ale fyzicky i mentálne dorástli, takže si môžeme trúfať zvládnuť ho. Bol som spokojný s tým, ako si nové veci osvojovali. Samozrejme, nie je to ešte bez chýb. Na pohyb a kondíciu je to náročný štýl, ale dáva nám veľa možností byť nebezpečnými pre súpera. Do Portugalska ideme s túžbou postúpiť," citoval ho portál futbalsfz.sk.

Koučovi mládežníckeho výberu bude však v dôležitých zápasoch chýbať zranený útočník Sebastián Gembický. "Mám k dispozícii všetkých okrem Sebastiána. Je to kvalitný útočník, dobrý strelec a jeho zranenie je pre nás stratou. Typologicky je iný ako ostatní, ale musíme sa s jeho absenciou vyrovnať. Verím, že sa nám ho podarilo nahradiť už v nominácii, a že hráč, ktorý nastúpi na jeho mieste, bude pre tím prínosom," vyhlásil lodivod slovenskej "sedemnástky".

V Elite Round hrá 32 tímov rozdelených do 8 skupín po 4 účastníkov. Na šampionát postupujú všetci víťazi a sedem najlepších z 2. miest. Šestnástym účastníkom je Anglicko, usporiadateľ finálového turnaja. Európsky šampionát sa bude konať 4. - 20. mája 2018.