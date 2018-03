TASR

Dnes o 11:16 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Z Bratislavy pribudne od júna 2018 nová letecká linka do Holandska

Do Eindhovenu sa bude lietať každý pondelok a piatok.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 9. marca (TASR) - Z bratislavského letiska Milana R. Štefánika budú môcť cestujúci od 1. júna tohto roku lietať do Eindhovenu v Holandsku. Novú linku spustí letecká spoločnoť Ryanair.

"Spojenie bude k dispozícii od začiatku júna dvakrát týždenne a od konca októbra, v rámci zimného letového poriadku, trikrát týždenne," priblížila marketingová zástupkyňa Ryanairu Olga Pawlonka.

Z Bratislavy sa bude od júna lietať do Eindhovenu každý pondelok a piatok. Koncom marca pritom začne Ryanair prevádzkovať z Bratislavy štyri nové letecké linky. Pôjde o lety na Maltu, do Burgasu v Bulharsku, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku.