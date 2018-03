TASR

Dnes o 11:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ďalšou posilou FK Senica je francúzky útočník Lynel Darcy Kitambala

Bývalý mládežnícky reprezentant Francúzska pôsobil naposledy v gréckom prvoligovom klube Apollon Smyrnis.

Na ilustračnej snímke hráči FK Senica počas prvého tréningu. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Senica 9. marca (TASR) - Fortunaligový klub FK Senica posilnil francúzsky útočník Lynel Darcy Kitambala. Na Záhorie prišiel ako voľný hráč a s vedením klubu sa dohodol na zmluve do konca jarnej časti prebiehajúcej sezóny.

"Prvé dojmy z klubu mám len dobré. V Senici sú vytvorené ideálne podmienky na trénovanie, zázemie klubu je na dobrej úrovni. Pevne verím, že aj tento fakt mi pomôže naplniť moje ciele. V prvom rade chcem v Senici oddrieť každý tréning naplno, aby som sa dostal do svojej formy. So spoluhráčmi som mal možnosť už aj trénovať. Ak mi dá tréner dôveru v zápase, urobím pre mužstvo maximum a budem bojovať až do konca," povedal pre klubovú stránku 29-ročný hrotový hráč.

Bývalý mládežnícky reprezentant Francúzska pôsobil naposledy v gréckom prvoligovom klube Apollon Smyrnis. Na jeseň zaň odohral jeden pohárový zápas, v ktorom aj skóroval. V lige naskočil iba na niekoľko minút. "Grécky angažmán mi veľmi nevyšiel. V prvom zápase som si otvoril v klube strelecký účet, no počas tréningu som sa ľahšie zranil a tréner mi už v podstate nedal príležitosť ukázať svoj talent. Taký je ale futbal. Potom prišla ponuka zo Senice. Pozrel som si štadión, porozprával sa s trénerom a nakoniec som sa rozhodol, že tu budem pokračovať vo svojej kariére. Urobím maximum preto, aby sme v tomto síce malom, ale peknom meste prvú ligu udržali."