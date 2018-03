TASR

Električky na sídlisku Terasa majú jazdiť najneskôr do polovice apríla

Riaditeľ košického závodu Štefan Bálint informoval, že postupne chcú pokračovať v uvoľňovaní ďalších úsekov cestných komunikácií na Triede SNP pre motoristickú verejnosť.

Ilustračná snímka — Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 9. marca (TASR) - Práce na Triede SNP v Košiciach, ktorú rekonštruujú v rámci modernizácie električkových tratí (MET), finišujú. Vo štvrtok (8.3.) sa na stavbe za účasti zhotoviteľa a zástupcu mesta konal kontrolný deň.

Riaditeľ košického závodu Eurovia SK Štefan Bálint informoval viceprimátora Košíc Martina Petruška, že počas minulého týždňa nemohli robiť niektoré práce, lebo im to veľmi nepriaznivé klimatické podmienky nedovoľovali.

"Na Triede SNP teraz intenzívne ukončujeme práce na komunikáciách, koľajovom telese, dokončujeme nástupištia pre cestujúcich. Postupne chceme pokračovať v uvoľňovaní ďalších úsekov cestných komunikácií na Triede SNP pre motoristickú verejnosť," uviedol Bálint s tým, že v piatok alebo v sobotu (10.3.) uvoľnia pre dopravu aj úsek od 'novej' nemocnice po obchodné centrum Billa, čím bude celý pás prejazdný v plnom profile.

Doplnil, že v opačnom smere sa tak stane trochu neskôr, pravdepodobne však pôjde iba o niekoľko dní. Musia totiž ešte doasfaltovať križovatku pri nemocnici a križovatku Triedy SNP s Toryskou ulicou.

"Približne do dvoch týždňov by sme ale už mohli mať, ak sa znova nejako extrémne nezmení počasie, prejazdné v plnom profile celé sídlisko Terasa v jednom i druhom smere. Zhotoviteľ diela ma dnes, okrem iného informoval, že električky by mali začať jazdiť po Triede SNP najneskôr v polovici apríla, všetko záleží už len na administratívnych úkonoch ohľadom vydania všetkých zákonom vyžadovaných povolení. Čo sa týka prác na ucelenej časti stavby v čiastočne uzavretom úseku od križovatky Štúrova – Toryská po križovatku Dunajská – Idanská – Moldavská cesta tak, ako sme už verejnosť viackrát informovali, až po spustení električiek po Terase, môžu stavbári uzavrieť a začať s prácami aj na okružnej križovatke na Moldavskej ceste," zdôraznil Petruško.

Takmer na celej modernizovanej trati na Triede SNP sú už položené aj ekologické absorbčné rohože. V najbližších dňoch, začne subdodávateľ Eurovie SK dávať na trať umelý trávnatý koberec, neskôr ho doplnia živou zeleňou.