Fortuna liga prechádza do nadstavbovej časti, vedú Slovan a Spartak

Tréner Trnavy Nestor El Maestro si ešte nemyslí, že Trnava má po dlhých 45 rokoch titul na dosah.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 9. marca (TASR) - Vo futbalovej Fortuna lige 2017/2018 už ide do tuhého. V sobotu a v nedeľu odštartuje nadstavbová časť úvodným kolom a pozornosť sa sústredí najmä do Trenčína a Žiliny. Na pôde AS sa predstaví líder Spartak Trnava, ktorý vstúpi do skupiny o titul s 9-bodovým náskokom na rivala Slovan Bratislava. Ten sa predstaví v nedeľu na ihrisku majstra MŠK Žilina.

"Belasí" sa v rozmedzí dvoch týždňov už druhýkrát stretnú so "šošonmi". Naposledy ich v Myjave deklasovali 6:0. Brankár Slovana Michal Šulla sa na nedeľňajší duel dvoch veľkých rivalov teší, no ako hovorí, 6:0 je história a teraz to bude úplne iný zápas. "Myslím si, že to bude odlišný zápas než ten, v ktorom sme vyhrali 6:0. Žilina má v domácom prostredí na umelej tráve svoju silu. K zápasu opäť pristúpime maximálne zodpovedne a budeme sa držať našej hry a taktiky. Verím, že do nadstavby vstúpime úspešne," povedal pre oficiálny web ŠK. Slovan počas týždňa trénoval na umelej tráve. "Odskok na prírodnej tráve býva nevyspytateľný, na ihrisku s umelým povrchom nie sú nerovnosti a lopta má trochu iný sklz. Sme profesionáli, preto sa musíme pripraviť na každý terén a odviesť tam čo najlepší výkon," dodal Šulla.

Tréner Trnavy Nestor El Maestro si ešte nemyslí, že Trnava má po dlhých 45 rokoch titul na dosah. "Nemyslím si, že titul je blízko. Cítim tlak, pretože ľudia od nás očakávajú, že s takýmto náskokom ho jednoducho musíme získať. Čaká nás však nadstavba a v nej ešte veľa ťažkých duelov. Nikto nevie v tomto momente predpokladať, ako sa súťaž bude vyvíjať. Je až neuveriteľné, že sme v základnej časti dokázali dvakrát zdolať Trenčín, ktorý hrá fantastický futbal a má skvelých hráčov. Zápasy so Slovanom a Žilinou však boli pre nás veľmi náročné. Ak sa história zopakuje, znamená to pre nás stratu dvanásť bodov. A náš náskok je momentálne iba deväť. Takže keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, naša výhoda nemusí ešte nič znamenať. Na druhej strane, nemyslím si, že ostatné tímy tiež vyhrajú všetky zápasy. Musíme si počkať a uvidíme, ako to dopadne. Keď skončíme tretí, historicky to bude považované za dobrú sezónu, pretože to znamená oproti tej predošlej posun zo šiesteho miesta. Ale musíme byť úprimní, keď máme takúto šancu, veľa ľudí bude sklamaných, ak titul nezískame. Aj pre mňa osobne bude ťažké byť spokojný," povedal v rozhovore pre oficiálny portál ligy www.fortunaliga.sk.

V skupine o udržanie sa Michalovce hostia Prešov, ViOn Zlaté Moravce Podbrezovú a Senica Nitru. Pre termínovú kolíziu s domácimi zápasmi FK Poprad v II. lige odohrá 1. FC Tatran Prešov dve stretnutia nadstavbovej časti o udržanie sa vo FL už v piatok. V 2. kole nastúpia Prešovčania na štadióne NTC Poprad proti FK Senica 16. marca o 17.00 h, v 6. kole sa s FC Nitra stretnú 20. apríla tiež o 17.00 h.

Nadstavba Fortuna ligy nebude chýbať na televíznych obrazovkách v priamych prenosoch. Televízne spoločnosti si vybrali zápasy z prvých štyroch kôl, v tejto fáze sa liga vracia aj na obrazovky stanice Dajto. Diváci sa tak môžu tešiť na dva prenosy z každého kola. Dajto bude stretnutia vysielať v nedeľňajších termínoch s úvodným výkopom o 15.20 h a začína "Zápasom mesiaca marec" MŠK Žilina - Slovan Bratislava. V programe RTVS budú mať duely FL miesto v sobotu o 15.00 h. Všetky stretnutia skupiny o titul i boje o udržanie sa medzi slovenskou elitou si budú môcť fanúšikovia tiež pozrieť prostredníctvom internetovej televízie huste.tv.