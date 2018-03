TASR

V Šarišskej galérii prezentuje svoje výtvarné cítenie Janko Lehotský

Výstavu Janko Lehotský/Moje druhé ja si návštevníci Šarišskej galérie môžu pozrieť do 25. marca.

Zo slávnostného otvorenia výstavy Janka Lehotského Moje druhé ja 8. marca 2018 v Šarišskej galérii v Prešove. Autor tu vystavuje prírodné premety (drevo, kôru a kamene) dotvorené vlastnou fantáziou. Na snímke Janko Lehotský poskytuje rozhovor. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Prešov 8. marca (TASR) – Skladateľ, hudobník a spevák Janko Lehotský sa prešovskému publiku predstavuje aj ako výtvarník. V Šarišskej galérii v Prešove otvorili vo štvrtok podvečer za prítomnosti umelca jeho výstavu nazvanú Janko Lehotský/Moje druhé ja. Prezentuje na nej kamene, kôru stromov a drevo, ktorým, ako sám povedal, "po malom zásahu vdýchol novú podobu". Vernisáž mala aj hudobnú časť, návštevníkom zahral a zaspieval niekoľko pesničiek zo starého aj nového repertoáru.

Lehotský sa výtvarnej tvorbe venuje viac ako desať rokov, ale vníma to skôr ako zábavu. Na úplnom začiatku to bola maľba, neskôr začal objavovať zaujímavé tvary v prírodných materiáloch. Drevo alebo kameň dotvára farbou, rezom, pričom na zdôraznenie detailu využíva ich prirodzenú štruktúru. Na prešovskú výstavu vybral figurálne motívy, z ktorých vyskladal série artefaktov. Objekty, ktoré posunul na úroveň drobných umeleckých diel, vytvoril za posledných šesť až sedem rokov. Niektoré kamene sú aj na fotografiách.

Pre svoju tvorbu potrebuje suché stromy, ktoré musia byť aj 200 rokov staré s popraskanou kôrou. "Inšpirácia potom príde sama, je to, ako keď hráte blues. Kôra je základ, potom je tu zaujímavé rozvetvenie dreva a celok je tak jedinečný. Na začiatku neviem, čo z toho vznikne a v tom je to úžasné napätie. Niekedy to spracujem na prvý šup a inokedy z toho vznikne niečo úplne iné, ako som to videl na začiatku. V tom je drevo prekvapujúce," povedal umelec.

Kamene nachádza na štrkoviskách, hlavne pri Dunaji. Zväčša na nich iba jemne zvýrazní to, čo tam vidí svojimi očami. Na krku mu však visí kamienok, ktorý ho upútal svojím tvarom v Egypte. Drevo považuje za krehký materiál, ktorý sa môže zlomiť. Pri jeho dotváraní mu musí venovať väčšiu pozornosť.

Pre Janka Lehotského je umenie mnohorakým spôsobom vyjadrenia. Okrem hudby a výtvarného umenia mu je blízky aj film, vďaka synovi, ktorý je filmovým režisérom. Lehotského mama bola baletná majsterka, sám študoval tanec. Jeho otec bol hercom.

Zo slávnostného otvorenia výstavy Janka Lehotského Moje druhé ja 8. marca 2018 v Šarišskej galérii v Prešove. Autor tu vystavuje prírodné premety (drevo, kôru a kamene) dotvorené vlastnou fantáziou. Na snímke vľavo Janko Lehotský. (Foto: TASR/Milan Kapusta)

Zo slávnostného otvorenia výstavy Janka Lehotského Moje druhé ja 8. marca 2018 v Šarišskej galérii v Prešove. Autor tu vystavuje prírodné premety (drevo, kôru a kamene) dotvorené vlastnou fantáziou. Na snímke práce Janka Lehotského. (Foto: TASR/Milan Kapusta)