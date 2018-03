TASR

J. Kollár: ETUC zhodnotila európsky semester

Európsky semester prvýkrát pri hodnotení krajín zohľadnil aj Európsky pilier sociálnych práv.

Na snímke prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár. — Foto: TASR - Marko Erd

Brusel 8. marca (TASR) - Štvrtkové zasadnutie Európskej odborovej konfederácie (ETUC) v Bruseli sa venovalo aj ročnej analýze Európskej komisie zameranej na hospodársku a sociálnu situáciu v členských štátoch EÚ, známej ako európsky semester. Slovensko je na chvoste v ukazovateľoch vzdelávania a korupcie, darí sa mu však presadzovať prvky z Európskeho sociálneho piliera. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár.

Upozornil, že odborári pozorne zhodnotili stredajšiu správu exekutívy EÚ. Zimný balík odporúčaní eurokomisie ocenil hospodársky rast SR a pozitívne trendy v tomto smere, zároveň však upozornil, že dosahujeme slabý pokrok pri zlepšovaní kvality vzdelávania, zvyšovaní účasti Rómov na vzdelávaní, zlepšovaní hospodárskej súťaže a transparentnosti vo verejnom obstarávaní a nulový pokrok v oblasti boja proti korupcii.

"Keď sme sa v rámci odborovej konfederácie rozprávali o vyhodnotení európskeho semestra, tak bolo cítiť, že Slovensko sa rastom ekonomiky a niektorými vyhodnocovanými aspektmi posúva vyššie, ale, bohužiaľ, stále je zmieňovaná vysoká korupcia a pre nás veľmi zlé vysvedčenie je to, že sa nevieme pohnúť s reformou školstva, kde sme uvádzaní na chvoste," opísal situáciu Kollár.

Doplnil, že problémom je aj sociálna inklúzia a vzdelávanie ľudí s nízkymi príjmami, ktorí žijú v biednych podmienkach.

Z pohľadu Slovenska KOZ SR je však podstatné, že sa v ETUC hovorí o konvergencii miezd, čiže o zbližovaní našich platov so západnými krajinami, kde by sme mali "postupovať rýchlejšie".

Kollár nesúhlasí so správou EK v tom, že na Slovensku máme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Upozornil, že na trhu je okolo 200.000 stredoškolákov a aspoň polovica z nich by sa mohla zapojiť do pracovného procesu napríklad v strojárenskej výrobe. V tejto súvislosti považuje za chybu, že zdroje určené na rekvalifikáciu ľudí nešli priamo zamestnávateľom, ktorí by sami zakvalifikovali ľudí na potrebné pracovné pozície.

"Pravdu má Európska komisia v tom, že u nás nie je tradícia mobility pracovnej sily," skonštatoval Kollár. Dodal, že nepomáhajú peniaze na presťahovanie sa zamestnancov, čo umožňuje zákon o službách a zamestnanosti a tí, čo sú ochotní cestovať za prácou, chcú väčšie zárobky, ako nájdu vo vnútri krajiny.

Pri kritike eurokomisie, že sa SR nedokáže vyrovnať s dlhodobou nezamestnanosťou upozornil, že tu pomôžu len sociálne podniky, čiže cielené snahy vrátiť ľuďom z tejto skupiny základné pracovné návyky a presvedčiť ich, že pracovať sa oplatí.

Európsky semester prvýkrát pri hodnotení krajín zohľadnil aj Európsky pilier sociálnych práv. Kollár uviedol, že sa v tomto smere mohol pred európskymi kolegami pochváliť, lebo odborári už požiadali vládu SR, aby sa vytvoril Akčný plán plnenia Európskeho piliera sociálnych práv a bude sa o ňom rokovať na Hospodárskej a sociálnej rade. "Sú krajiny, ktoré majú ďaleko väčšie problémy s implementáciou tohto piliera v národných vládach a parlamentoch," uviedol. Podľa jeho slov sa európski odborári z členských krajín EÚ snažia navzájom si v tomto pomáhať a ich snahou je vypracovať spoločnú metodiku ETUC pre zavádzanie prvkov Európskeho piliera sociálnych práv do praxe.