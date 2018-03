TASR

Dnes o 00:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Andrea Bučko vydáva album Escape, vznikal v Paríži

Do povedomia sa Andrea Bučko dostala najmä ako talentovaná speváčka a skladateľka, ktorá si sama píše hudbu, texty a hrá na klavíri.

Na archívnej snímke Andrea Bučko. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 8. marca (TASR) - Počas takmer dvojročnej rezidencie v Paríži vznikol album Escape, s ktorým prichádza k hudobným priaznivcom Andrea Bučko. Zakázaná láska, multikultúrne prostredie, predsudky, ale aj snaha nájsť porozumenie či komunikácia prostredníctvom umení - to všetko ovplyvnilo novinku, ktorú speváčka a skladateľka pokrstí 24. marca v Bratislave a 5. apríla vo Viedni.

Mestu na Seine, ktoré priťahuje umelcov stáročia, neodolala ani Andrea Bučko. Aj vďaka vypracovanému projektu na nový album spojenému s organizáciou improvizačných hudobno-tanečných happeningov, sa autorka dostala do medzinárodnej rezidencie pre umelcov Cité Internationale des Arts. Medzinárodné prostredie ju inšpirovalo k väčšine skladieb po hudobnej i príbehovej stránke. To, že mesto Paríž nie je len krásne a romantické, ale aj neobyčajne kruté, cítiť aj v atmosfére jej novinky Escape.

Niektoré zo skladieb na albume vznikli aj v spolupráci s irackým maliarom - politickým utečencom Mudim, pre ktorého prácu Andrea skomponovala cyklus ôsmich piesní. Hudobno-výstavnú performanciu Les Ames Retrouvées (Znovunájdené duše) potom reprezentovala v Paríži v galérii Cité des Arts a na Slovensku vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Na album sa síce nedostali všetky piesne z tohto projektu, no práve Escape, zhudobnená báseň od americkej poetky Emily Dickinson, prepožičala názov celému albumu.

Počas parížskeho obdobia sa Andrea stretávala aj s ďalšími politickými a vojnovými utečencami a umelcami. "Stretli sme sa tam vlastne samí utečenci - niektorí utekali pred vojnou tam vonku a niektorí pred vojnou vo svojom vnútri. Príbehy od tých najjednoduchších a najmilších až po tie najsmutnejšie mi boli zdrojom neustáleho prílivu tvorivosti a zároveň veľkou školou života a pokory," hovorí speváčka a skladateľka.

Medzi 12 pesničkami sa na jej album dostala aj spolupráca s brazílskym hudobníkom Heliom Flandersom. Pred rokom prišiel na Slovensko, kde spolu so slovenskou umelkyňou odohrali malé turné a zložili spoločné dueto When our voices match (Touch me), ktorý ako singel vyjde v apríli a speváčka k nemu chystá aj videoklip.

Album vychádza koncom marca vo viedenskom vydavateľstve blankTON recordings. Oproti poslednému albumu má byť ešte komornejší, citlivejší, intímnejší a viac-menej akustický. Do textov, ktorí si až na malé výnimky píše speváčka sama, sa dostali aj básnici ako spomínaná Emily Dickinson, Guillaume Appolinaire či slovenský básnik Peter Konečný. Na albume spolupracovali slovenskí hudobníci ako Mária Kmeťková, Boris Lenko, Pavol Mucha, Daniel Špiner, Pavol Bereza, Peter Zajaček, Adam Kuruc, Martin Gašpar.

Andrea Bučko je absolventkou divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave. Do povedomia sa však dostala najmä ako talentovaná speváčka a skladateľka, ktorá si sama píše hudbu, texty a hrá na klavíri. V roku 2015 vydala nezávislý album Polarity, na ktorom spolupracovala s viacerými hudobníkmi, okrem iných aj s dlhoročnou spoluhráčkou harfistkou Máriou Kmeťkovou. Práve s ňou v roku 2012 vydala debut In the middle of... (vydavateľstvo Azyl v koprodukcii so Slovenským rozhlasom), ktorý koncertne prezentovali na festivaloch doma i v zahraničí.

TASR informovala PR manažérka A. Bučko Lenka Bednárová.