Včera o 16:42 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ekologické kefky zo Slovenska nás budú reprezentovať vo svete

Výroba zubných kefiek z dreva sa s tímom ľudí stojacich za projektom Ecoheart nespájala od začiatku.

Bratislava 8. marca (OTS) - Prvotným nápadom bol princíp podnikania, z ktorého časť poputuje na dobré veci. Až neskôr z tejto idey vzniklo niečo, čo má vlastný produkt a pomáha ľudí motivovať, aby pomáhali a usmievali sa. Svojim príbehom teraz môžu inšpirovať aj ľudí zo zahraničia a o jeho výnimočnosti presvedčiť aj zahraničnú porotu.

Už v máji sa bude v Amsterdame konať globálne finále Chivas VENTURE, kde svoje úspešné podnikateľské projekty so spoločenským presahom odprezentujú víťazi lokálnych kôl. Hoci sa slovenským víťazom v decembri minulého roka stal Dušan Baranec so svojim projektom Visual Reading, ten však musel zo súťaže z osobných dôvodov odstúpiť. Porota sa preto rozhodla vybrať nového víťaza, ktorý nás bude vo svete reprezentovať. Stal sa ním projekt Ecoheart zastúpený Štefanom Macejákom a Romanom Kovácsom, ktorí vyrábajú ekologické zubné kefky vyrobené z bambusového dreva. Brand manažér značky Chivas Regal, Matúš Kollár, ktorý stojí za Chivas Venture hovorí: „Projekty, ktoré postúpili do slovenského finále súťaže Chivas Venture nás presvedčili o tom, že aj u nás vznikajú skvelé nápady, pri ktorých podnikatelia nemyslia len na seba, ale aj na prospech pre celú spoločnosť. Tím Ecoheart je toho skvelým príkladom. Sme presvedčení, že ide o projekt s veľkým potenciálom, ktorý má na to, aby zaujal aj v medzinárodnej konkurencii.“

Prvotnou ideou bola pomoc ľuďom

Ecoheart mala byť pôvodne nezisková organizácia, ktorá bude získavať peniaze na pomoc tým, ktorí sa snažia skrášliť svoje okolie, či tým, ktorí chcú pomôcť sociálne slabším. Až neskôr sa ich vlajkovou loďou stala výroba zubných kefiek. „Zubná kefka sa stala pre nás akýmsi symbolom, ktorý k nášmu životnému štýlu sedí. Trávime s ňou čas minimálne dvakrát denne. Keď si ráno či večer čistíme zuby, máme čas sa zastaviť a zamyslieť. A k tomu zamysleniu nad tým, kam vlastne smerujeme, by sme chceli inšpirovať aj ostatných,“ prezrádzajú tvorcovia Ecoheart.

Výroba ekologických kefiek z bambusového dreva je pritom náročnejšia záležitosť, ako by sa mohlo zdať. Keďže nové stroje na výrobu kefiek sú nastavené na výrobu z plastu, museli oživiť klasické stroje z roku 1969. Aj preto je ambíciou Ecoheart oživiť priemyselnú výrobu kefiek na Slovensku otvorením transparentnej kefkárne, ktorá bude prístupná pre každého, kto sa chce pozrieť na výrobu a kus žijúcej histórie. Kefkáreň by radi pretvorili na chránenú dielňu, ktorá by poskytla možnosť zamestnať sa aj handicapovaným občanom.

Radi by inšpirovali aj ostatných

Ecoheart – ako to už jeho názov napovedá – sa už od svojich začiatkov uberá ekologickou cestou smerujúcou k trvalej udržateľnosti a zero-waste. Ich cieľom je proces, pri ktorom bude telo kefky upravované bio kokosovým olejom a bude vyrábané z kalamitných a poškodených drevín ako dub, orech a jaseň. Pomáhať sa usilujú na všetkých frontoch: 10 % z predaja kefiek putuje na neziskové projekty, usporadúvajú verejné akcie, ich kefky putovali už aj utečencom či deťom do Rwandy. „Je veľa spoločností, ktoré sa venujú daným témam, ale momentálne nepoznáme žiadnu takú, ktorá rieši toľko tém naraz. Chceme riešiť dané problémy komplexne a tým sa stať lídrami, ktorí motivujú ostatných k pozitívnym firemným a spoločenským zmenám,“ hovoria.

