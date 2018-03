Kristína Jurzová

Včera o 20:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Žofia vynáša smeti raz za dva mesiace. Prezradila jednoduché triky, ako to dokážete aj vy

O prírode iba nerozpráva, ale prakticky pomáha aj druhým znižovať množstvo odpadu. Stačí vraj iba dodržiavať pár jednoduchých krokov.

BRATISLAVA 8. marca (Dobré noviny) - Mnoho ľudí má rado turistiku a krásnu prírodu. Lenže je naozaj taká krásna a čistá? A čo môžeme urobiť my osobne preto, aby sa naše životné prostredie zlepšilo? Na túto tému sa Dobré noviny rozprávali so Žofiou Kutlíkovou Jakubovou, študentkou Sokratovho inštitútu, ktorá v septembri 2017 rozbehla projekt Bez obalu.

Pred mesiacom však spustila aj ďalší zaujímavý projekt v oblasti Zero Waste, v rámci ktorého spolupracuje s deviatimi rodinami v Bratislave. Osobne ich navštevuje, radí im a pomáha znížiť odpad v domácnosti.

Zero Waste, čiže život bez odpadu, znie pre mnohých ako sci-fi. Existujú však ľudia, ktorí dokazujú, že sa to dá. "Komunálny odpad vyhadzujeme každé dva mesiace a je to naozaj maličký sáčik," odpovedala na otázku, ako je to u nich doma. Podľa Žofie v tom teda netreba hľadať absolútnu nulu, cieľom však je priblížiť sa k nej čo najviac, a to vďaka postupným motivačným krokom.

Žofia vám prostredníctvom tohto videa dá tipy, ako môžete znížiť množstvo odpadu nielen v domácnosti, ale aj v pracovnom prostredí, kde trávime aj viac ako tretinu času. Dozviete sa, čo a ako nakupovať, ktorá každodenná činnosť vytvára v prírode tony zbytočného odpadu, a poradí vám aj, aké trvalé alternatívy šetrné k prírode sú dostupné na trhu.