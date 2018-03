TASR

Nová letecká linka z Bratislavy na Maltu bude v prevádzke celoročne

Koncom marca začne Ryanair prevádzkovať z Bratislavy spolu štyri nové letecké linky.

Bratislava 8. marca (TASR) - Pre cestujúcich z bratislavského letiska Milana R. Štefánika pribudne od 25. marca tohto roku nová letecká linka na Maltu. Letecká spoločnosť Ryanair však aktuálne oznámila, že táto nová linka bude v prevádzke celoročne, a teda aj počas nasledujúcej zimnej sezóny. To znamená, aj od konca októbra 2018 až do konca marca 2019.

"Nová linka z Malty do Bratislavy a späť bude v prevádzke dvakrát týždenne, každú nedeľu a vo štvrtok," priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Koncom marca začne Ryanair prevádzkovať z Bratislavy spolu štyri nové letecké linky. Okrem letov na Maltu to budú aj linky do Burgasu v Bulharsku, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku. Novou bude podľa Ševčíkovej aj linka do Bologne, ktorú začal dopravca prevádzkovať len od októbra 2017.