Známej slovenskej modelke choroba zničila kariéru. Dnes je vďaka nej oveľa silnejšia

Bola úspešnou modelkou a tanečnicou. Choroba Ivana Kičikolevu posilnila a posunula vpred.

BRATISLAVA 8. marca - Ivana Kičikoleva sa dlhé roky venovala modelingu a tancovaniu. Život je však nevyspytateľný a prináša nám to najneočakávanejšie. Svoje o tom dnes vie aj Ivana, ktorej skrížila cestu choroba. Reumatoidná artritída je ochorenie, ktoré bývalej modelke diametrálne zmenilo život. „Ešte stále sa aktívne liečim, som pod dohľadom lekárov. Je to päť rokov, ktoré mi či už fyzicky, či už mentálne, v pracovnej sfére, vo finančnej oblasti, zmenili život.“ Pred tromi rokmi na tom podľa vlastný slov bola zle, avšak dnes už túto životnú skúšku začína vnímať pozitívne.

Mesiac na Srí Lanke

Na konci minulého roka odcestovala Ivana na Srí Lanku. Túto cestu považuje za úžasnú skúsenosť. Strávila tam mesiac úplne osamote. Mala možnosť sebapoznania. „Prechádzala som si tam rôznymi fázami. Veľmi priaznivo to pomohlo môjmu zdravotnému stavu. Hlavným dôvodom bolo priniesť si vedomosti o stravovaní, pretože je u mňa správne stravovanie veľmi dôležité. Srí Lanka mi dala veľmi veľa odpovedí.“

Konferencia pre ženy

Ivana vedela, že sa nemôže vrátiť k svojmu starému povolaniu. Jednoducho jej to zdravotný stav nedovoľoval. Využila preto všetky svoje osobné skúsenosti a zastrešila ich pod jednu strechu. „Cieľovkou boli samozrejme ženy, keďže to mám všetko na sebe odskúšané. Ženy, ktoré si chcú život tvoriť.“

Plány do budúcna

Nápadov má Ivana v hlave množstvo, avšak ešte ako sama prezradila, nie je na ich realizáciu pripravená. Chcela by vytvoriť komunitu žien, čo život tvoria, neboja sa ho, milujú ho a tešia sa z neho, aj keď niekedy prichádzajú ťažšie chvíle. Uvedomila si však, že plánovať sa vždy neoplatí. Plánuje si tak týždeň dopredu. „Snažím sa žiť pre prítomný moment. Mám sny do budúcnosti, ale život ma naučil, že on je väčší scenárista ako som ja.“