Ako prvá preletela ponad Atlantik, no potom záhadne zmizla. Prečo musela zomrieť Amelia Earthartová?

Kto bola Amelia Earhartová a čím sa preslávila? Našli sa kosti a pozostatky z lietadla? Bude záhada jej smrti konečne vyriešená?

Amelia Earhartová — Foto: WikimediaCC

BRATISLAVA 10. marca - Rok 1897, presnejšie 24. júl, to je dátum, kedy sa narodila významná žena Amelia Earthartová. Jej miesto sa zapísalo do histórie dejín. Dodnes inšpiruje feministky či milovníkov záhad. Amelia bola americká pilotka, ktorá ako prvá žena preletela ponad Atlantický oceán. Vedci a rôzne výskumy objavili nové pozostatky lietadla či kosti, ktoré by údajne mohli patriť ,,stratenej " Amelii. Je to už 76 rokov od jej zmiznutia. Existuje teda šanca zistenia príčiny jej smrti.

Stopy po desaťročiach pátrania

Richard Jantz, špecialista na kostrovú biológiu tvrdí, že kosti a pozostatky kusov lietadla z roku 1940 môžu patriť na 99 % Amelie Earthartovej. Boli objavené na vtedajšom Gardnerskom ostrove, terajšom ostrove Nikumaroro, 400 míľ od jej pristátia. Tieto dôkazy boli analyzované na ostrove Fidži doktorom Davidom Winom Hodllesom, ktorý vytvoril analýzu kostí. Doktor Jantz medzitým porovnal kosti s tými čo našiel on, a tvrdí, že sa nápadne podobajú.

Povedal: „Našli sme rôzne dĺžky kostí. Potom sme si uvedomili, že existujú rôzne spôsoby, ako by sme mohli získať viac informácii o mierach a dĺžkach Amelie, ktoré by sme mohli priamo porovnať s nájdenými kosťami. Dokázali sme zmerať jej dĺžku ramena z jej fotografie. Potom sme mali aj dobrú dĺžku jej holennej kosti, ktorú sme získali z dĺžky jej nohavíc. Boli sme schopní, teda porovnať tri kosti medzi sebou. Výsledkom je, že sú si veľmi podobné a je nepravdepodobné, že by náhodná osoba bola podobná,“ informoval o tom portál Unilad.

Vedeckí pracovníci taktiež porovnali merania, bez ohľadu na údaje o ľuďoch, s 2 776 ďalšími ľuďmi. „Táto analýza odhaľuje, že Amelia Earthart je na 99% totožná s kosťami, ktoré sú na Nikumaroro. To silne podporuje to, že kosti sú na 99% Ameliine.“

Naozaj sa stratila na Nikumaroro?

Zatiaľ čo ľudia sú presvedčení, že jej miesto odpočinku je Nikumaroro, teórie naznačujú, že sa stretla s Mili Altolom na Marshallových ostrovoch. Ich telá sa po páde lietadla nikdy nenašli, aj napriek tomu ich vyhlásili za mŕtvych. Informoval o tom portál Fox News.

Fotografia, ktorá pochádza z Marshallových ostrovov zobrazuje skupinu miestnych obyvateľov v prístave s dvoma cudzincami. Mashallove ostrovy v tej dobe patrili Japonsku, čiže je dosť možné, že boli obaja uväznení. Avšak nie všetci zdieľajú rovnaké nadšenie z fotky. „Je to iba skupina ľudí na móle,“ tvrdí Ric Gillespie.

Foto: flickr.com

Životopis Amélie

Narodila sa Edwinovi a Amy Earthartovým v mestečku Atchinson v Kansase v USA. Jej dedkom z matkinej strany bol Alfred Otis. Za prvej svetovej vojny Amelia pomáhala ako dobrovoľníčka vo vojenskej nemocnici v Toronte. Práve v roku 1920 si do lietadla sadla prvýkrát, jej otec ju zobral na letecké dni v Daugherty Field na Long Beach. O rok neskôr absolvovala lekcie lietania a kúpila si vlastné lietadlo (dvojplošník Kinner Aister). O dva roky neskôr vytvorila neoficiálny rekord, ako prvá žena letela rýchlosťou 290 km/h. V roku 1923 dostala pilotné ocenenie ako šestnásta žena od Medzinárodnej leteckej federácie (FAI). Jej život navždy zmenil telefonát 26. apríla roku 1926, kedy sa jej kapitán opýtal, či by nechcela byť prvá žena, ktorá preletí ponad Atlantik. Išlo vraj o mediálnu akciu. V roku 1928 ako prvá žena preletela ponad Atlantik, ale len ako spolucestujúca. V lietadle sedela spolu s dvoma pilotmi.

Amélia a svadba?

Cestovala aj ďalej, založila pilotný klub pre ženy. Neskôr sa zahľadela do Putmana, ktorý vydal knihu o „jej“ lete. Po čase ich obchodného partnerstva a kamarátstva si ho údajne v roku 1931 Amelia vzala a pokračovala naďalej vo svojej ,,leteckej kariére“.

Foto: WikimediaCC

Sólový prelet Atlantikom

V dňoch 20. až 21. mája roku 1932 uskutočnila Amelia ďalší prelet ponad Atlantický oceán, tentokrát však nebola ako spolucestujúca, ale na cestu sa vybrala úplne sama. Let trval neuveriteľných 14 hodín a 56 minút. Zo sebou mala len polievku a paradajkovú šťavu. Stala sa tak prvou ženou v histórii, ktorá preletela Atlantický oceán a to dvakrát. O necelé tri roky po prelete Atlantikom, preletela aj Pacifik.

Cesta okolo sveta alebo záhada niekoľkých rokov?

Amelia sa po absolvovaní náročných letov rozhodla pre ešte náročnejší, a to pre cestu okolo sveta. Tento let mala absolvovať s navigátorom Frederickom Noonanom, avšak prvý let sa im nevydaril a skončili hneď pristátím na podvozku. Amelia sa nevzdala a let zopakovala o dva roky. Vzlietla opäť spolu aj s navigátorom. Bolo to 1. júna roku 1937. Vzlietla so slovami: „Mám taký pocit, že mi chýba už len jeden dobrý let a dúfam, že toto je on. V každom prípade, až toto skončím, chystám sa vzdať kaskadérskych letov.“

Foto: WikimediaCC

Veľa jej do preletu okolo sveta nechýbalo. Po medzipristátiach v Južnej Amerike, Afrike, Indii a Juhovýchodnej Ázii dorazili 29. júna do Lae a Novej Guinei. Zostávalo im posledných 11 000 kilometrov na prelet Tichého oceánu. Na poslednú etapu odštartovalo lietadlo 2. júla roku 1937. Po približne 1300 kilometroch sa rádiové spojenie prerušilo a lietadlo záhadne ,,zmizlo". Bádatelia sa domnievajú, že Amelia stratila orientáciu kvôli navigačnej chybe a minulo sa jej palivo. Avšak podarilo sa jej pristáť na ostrove Nikumaroro a lietadlo bolo neskôr odplavené do mora, kde sa našli aj jeho pozostatky, ktoré ležia 180 metrov pod hladinou. „Je to sľubné. Má to správnu veľkosť, správny tvar.“

Aký je teda záver?

Amelia si veľmi dobre uvedomovala do akého nebezpečenstva sa púšťa, ako aj sama priznala. „Pochop, že si veľmi dobre uvedomujem riziko. Chcem to urobiť preto, pretože chcem. Ženy musia skúsiť urobiť veci tak, ako to skúsili muži. Ak neuspejú, ich neúspech musí byť ich výzvou pre ostatné,“ písala Putmanovi z jedného z jej medzipristátí.

Bola to žena, ktorá bola odhodlaná a nič ju nezastavilo. Napriek tomu, že sa našli kosti a kusy lietadla zostáva jej prelet okolo sveta záhadou. Kde nakoniec teda pristála ? Nikumaroro alebo opustené Marshallové ostrovy?